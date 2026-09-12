Precedenti Lecce – Monza: per i giallorossi 5 vittorie al Via del Mare

Per la quarta giornata e dopo ventuno mesi il Lecce ritorna ad ospitare al Via del Mare il Monza. È la 16esima volta che le due squadre si affrontano, in campionato, nel Salento. Ѐ la quarta volta che le due squadre si incrociano in Serie A. Il bilancio dei giallorossi nelle precedenti 15 partite (le ultime tre in Serie A e tutte le altre in Serie B) non è dei migliori, questi sono i dati: 5 vittorie (due 1-0, due 2-1 e un 3-0); 8 pareggi (quattro 0-0 e quattro 1-1) e 2 sconfitte (uno 0-1 e un 1-2). Le reti fatte dal Lecce sono state solo 14 e quelle dal Monza 9.

Come si vede, in dieci occasioni su quindici, i brianzoli hanno lasciato il campo leccese imbattuti.

Gli allenatori che hanno avuto il “piacere” di battere il Monza nel Salento sono stati quattro: mister Giovanni Di Marzio nel 1981, mister Eugenio Fascetti nel 1983 e nel 1985, mister Marco Baroni nel 2021 e mister Marco Giampaolo nel 2024 (è l’unico ad averlo fatto in Serie A).

I tredici giallorossi che sono riusciti a segnare al Monza sono stati: Paolo Piras, Pasquale Bruno, Salvatore (Totò) Nobile, Loriano Cipriani, Carmelo Bagnato, Ezio Rossi, Antonio Rizzolo, Gabriel Strefezza, Francesco Di Mariano, Massimo Coda, Joan González, Nikola Krstović (2) e Patrick Dorgu.

La partita Lecce – Monza con il maggior numeri di spettori è quella che si è giocata il 27 aprile 2024 (finì 1-1); i presenti furono 27.167.

In Coppa Italia il Monza è la squadra con la quale il Lecce si è incrociato più volte, ben 8 (tra casa, fuori e campo neutro). Seguono 7 squadre con sei incontri. Le partite di Coppa giocate nel Salento sono state quattro nelle quali il Lecce ha ottenuto due vittorie e due pareggi; ha segnato tre reti e non ne ha subita nessuna.

La prima volta fu nella finale della Quarta Edizione della Coppa Italia Semiprofessionisti 1975/76 (fu anche la prima volta in assoluto del Monza a Lecce). Il 29 giugno 1976, le due squadre finaliste giocarono al “Via del Mare” (per sorteggio) e la spuntò il Lecce del presidente Antonio Rollo e di mister Antonio (Mimino) Renna che sconfisse il Monza di mister Alfredo Magni per 1-0 (gol al 21’ del bomber Fortunato Loddi). Il Lecce vinse, così, la sua prima e unica Coppa Italia Semiprofessionisti.

La seconda partita si giocò il 7 settembre 1986, nel Terzo Girone Eliminatorio, il Lecce di mister Pietro Santin sconfisse i biancorossi di mister Antonio Pasinato per 2-0 (gol di Salvatore (Totò) Nobile al 39’ e di Oscar Tacchi al 68’).

La terza si disputò l’11 febbraio 1996, nei Quarti di Finale (Coppa Italia di Serie C), davanti a 1.109 spettatori, i giallorossi di mister Gian Piero Angelo Ventura e i biancorossi di mister Simone Boldini non andarono oltre lo 0-0. Sarà proprio il Monza a eliminare il Lecce perché, nella gara di ritorno, dopo un mese e mezzo, sul suo campo, vincerà per 2-1.

La quarta e ultima partita (da questa edizione e fino al 2018 la Coppa Italia maggiore si chiamerà TIM CUP) si giocò il 30 agosto 1998, nella partita di ritorno del Primo Turno. Il Lecce di mister Nedo Sonetti e il Monza di mister Pierluigi Frosio, davanti a 12.121 spettatori, impattarono per 0-0. Quella volta fu il Lecce ad eliminare il Monza perché nella partita di andata, una settimana prima in Lombardia, i giallorossi si erano imposti con un netto 0-2. Avevano segnato lo svizzero David Sesa dopo 8 secondi (è il gol “più veloce” in assoluto nella storia del Lecce) e il venezuelano Massimo Margiotta al 51’.

Ѐ giusto ricordare la finale della seconda edizione della Coppa Italia Semiprofessionisti 1973/74 che vide di fronte proprio il Lecce e il Monza. Si giocò sul campo neutro “Porta Elisa” di Lucca il 29 giugno 1974. I biancorossi brianzoli di mister Mario David, con molta fortuna, s’imposero sui giallorossi del presidente Luigi Solombrino e di mister Giacomo Losi per 1-0. A decidere la partita fu un’autorete di capitan Salvatore (“Dudù” per i tifosi) Di Somma al primo minuto di gioco; la Coppa andò, quindi, al Monza

Le due squadre si sono affrontate in tutti i mesi della stagione calcistica. Questa di oggi è la terza volta, in campionato, nel mese di settembre. Questi i due precedenti, nel 1983 finì con la vittoria del Lecce per 2-1 (in Serie B) e nel 2022 quando finì 1-1 nella prima volta tra le due squadre in Serie A.

Nella sua storia il Lecce ha giocato, in casa nel giorno 13 settembre, quattro partite. Una sola in Serie A, nel 1997, con l’Udinese e fu ko per 1-2 e poi due in B e una in C, tutte vinte..

La prima sfida in campionato tra le due squadre nel Salento risale a 49 anni fa. Si disputò il 10 aprile 1977, alla 28esima giornata, in Serie B. Quel giorno i giallorossi del presidente Francesco Iurlano e di mister Antonio (Mimino) Renna contro i biancorossi di mister Alfredo Magni giocarono con: Nardin; Pezzella, Croci; Mayer, Zagano, Giannattasio; Sartori, Cannito, Loddi, Fava (66’ Biondi), Montenegro. I biancorossi si schierarono, invece, con: Terraneo; Vincenzi, Gamba; De Vecchi, Pallavicini, Fontana; Tosetto, Buriani, De Nadai, Ardemagni, Braida (67’ Sanseverino). Il risultato finale fu di 0-0. L’arbitro fu il signor Domenico Serafino di Roma. Il portiere biancorosso Giuliano Terraneo (in quella stagione giocò tutte le 38 partite), alla fine degli anni Ottanta, dal 1987/88 al 1989/90, giocherà con il Lecce (101 partite con 99 gol subiti) e sarà uno dei migliori portieri dei giallorossi di sempre in Serie A (68 partite con 80 gol subiti, media di 1,18; detiene il record di imbattibilità in Serie A, con 411 minuti ottenuto nella stagione 1989/90 con mister Carlo Mazzone).

La prima vittoria del Lecce arrivò alla quinta partita, dopo tre pareggi di fila per 0-0 e un ko per 1-2. Il 24 maggio 1981, alla 34esima giornata. I giallorossi di mister Giovanni Di Marzio (dopo la nona giornata aveva preso il posto dell’esonerato Bruno Mazzia) sconfissero i biancorossi brianzoli di mister Franco Fontana (fu il terzo allenatore di quella stagione dopo Sergio Carpanesi e l’ex Lamberto Giorgis) per 1-0 grazie al gol, al 57’, di Pasquale Bruno. Le successive due vittorie, entrambe con mister Eugenio Fascetti, arrivarono l’11 settembre 1983 per 2-1 (gol di Loriano Cipriani e Carmelo Bagnato) e il 27 gennaio 1985 per 1-0 (gol di Ezio Rossi).

La penultima vittoria arrivò il 1° ottobre 2021, alla settima giornata), in Serie B. I giallorossi del presidente Saverio Sticchi Damiani e del mister Marco Baroni sconfissero i biancorossi del presidente Paolo Berlusconi (fratello minore di Silvio Berlusconi) e di mister Giovanni Stroppa con un netto 3-0. Le reti: 46’ p.t. Strefezza, 55’ Di Mariano, 70’ Coda. Il Lecce giocò con: Gabriel; Gendrey (89’ Calabresi), Lucioni, Meccariello, Barreca (67’ Vera), Majer (67’ Blin), Hjulmand, Gargiulo; Strefezza (89’ Helgason), Coda, Di Mariano (71’ Olivieri). L’arbitro fu il signor Eugenio Abbattista di Molfetta (Bari). Quel giorno gli spettatori furono 8.442 (non c’erano abbonati, accadde in seguito alla pandemia da Covid-19). Fu la quarta vittoria di seguito in quella stagione (due in casa e due fuori).

La prima sfida al Via del Mare in Serie A risale all’11 settembre 2022, alla sesta giornata. Il Lecce di mister Marco Baroni e il Monza di mister Giovanni Stroppa non andarono oltre il pareggio; finì 1-1. Le reti: 35’ Sensi (M), 48’ Joan González (L). I giallorossi giocarono con: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella (63’ Gallo); Helgason (46’ González), Hjulmand, Bistrović (82’ Askildsen), Di Francesco (76’ Rodriguez), Ceesay (63’ Colombo), Banda. L’arbitro fu il signor Luca Pairetto di Nichelino (Torino). Spettatori 23.391

L’ultima partita si è giocata, come sopra ricordato, ventuno mesi fa. Il 15 dicembre 2024 (domenica ore 12,30), alla 16esima giornata, il Lecce di mister Marco Giampaolo sconfisse il Monza di mister Alessandro Nesta per 2-1. Le reti (tutte nel primo tempo): al 3’ Morente, al 37’ autogol Dorgu e al 44’ Krstović. I giallorossi giocarono con: Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Berisha (55’ Ramadani), Rafia (67’ Helgason); Pierotti (89’ Kaba), Krstović (68’ Rebić), Morente. I biancorossi risposero con: Turati; Izzo (67’ Sensi), Mari, Caldirola (84’ Carboni); Birindelli (80’ Pereira), Bondo, Bianco (80’ Marić), Kyriakopoulos; Maldini, Caprari (67’ Forson); Mota. Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia (Latina). Spettatori: 23.663. Al 14’ il portiere Turati parò a Krstović un rigore concesso per un fallo di Bianco su Dorgu.