Arbitro di Milan – Lecce, l’avvocato romano La Penna dirige una partita dei giallorossi per l’ottava volta: finora solo una vittoria

La partita sarà arbitrata dal Signor Federico LA PENNA della Sezione A.I.A. di Roma 1.

L’arbitro LA PENNA ha 43 anni. È nato il 7 agosto 1983 a Roma dove risiede.

Professione: Avvocato (dal 2011).

Ha esordito in Serie B il 25 agosto 2012 in Pro Vercelli – Ternana (1-0)

Ha esordito in Serie A il 19 maggio 2013 in Atalanta – ChievoVerona (2-2)

Ha arbitrato, finora, 324 partite delle quali 101 in Serie A, 132 in B e 14 in Coppa Italia.

Ha diretto, finora, SETTE partite dei giallorossi (SEI in Serie A e UNA in Coppa Italia; SEI fuori casa). Il bilancio dei giallorossi è di UNA vittoria, DUE pareggi e QUATTRO sconfitte.

Questi i precedenti:

11.08.2018 Genoa – LECCE 4-0 ( 3° Turno di Coppa Italia – reti: 2’, 9’, 18’ e 38’ del polacco Krzyortf Piątek; è l’unico ad aver segnato 4 gol al Lecce in una partita di Coppa Italia)

26.08.2019 Inter – LECCE 4-0 (reti: 21’ Brozovic, 24’ Sensi, 60’ Lukaku, 84’ Candreva – al 76’ espulso il giallorosso Diego Farias Da Silva per comportamento scorretto – esordio in assoluto nel Lecce di Romario Sandu Benzar e Luca Rossettini – esordio in campionato di Farias Da Silva, Gabriel e Gianluca Lapadula) – spettatori: 64.188)

21.01.2023 Verona – LECCE 2-0 (reti: 40’ Depaoli e 54’ Lazovic – spettatori 19.955 dei quali 2.776 tifosi leccesi solo nel settore ospiti)

27.11.2023 Verona – LECCE 2-2 (reti: al 30’ e 69’ González Joan. per il Lecce e 41’ Ngonge e 77’ Djuric per il Verona – in Serie A il Lecce non ha mai vinto a Verona – spettatori 16.730 dei quali 1.512 leccesi solo nel settore ospiti)

27.04.2025 Atalanta – LECCE 1-1 (reti: 29’ Karlsson su rigore per il Lecce e 69’ Retegui su rigore per l’Atalanta – la partita in programma il 25 aprile è stata rinviata per la morte del fisioterapista del Lecce Graziano Fiorita avvenuta il 24 aprile, incredibilmente, di solo 48 ore, ciò ha creato indignazione non solo nell’ambiente giallorosso ma in tutto il mondo sportivo nazionale – la società giallorossa, in polemica con la Lega che non ha rispettato il lutto, ha fatto giocare la squadra con una maglia bianca con un fiocco nero e con la scritta “nessun valore – nessun colore”. Il presidente Sticchi Damiani, in una nota, ha definito la gara “la partita dei valori calpestati” – spettatori 21.875)

06.04.2026 LECCE – Atalanta 0-3 (reti: 29’ Scalvini, 59’ Krstović, 73’ Raspadori – il Lecce ha iniziato la partita con 10 stranieri e nella ripresa ne sono subentrati altri 4; è la prima volta che accade in campionato – spettatori 24.884)

17.05.2026 Sassuolo – LECCE 2-3 (reti: al 14’ e 25’ Cheddira e al 96’ Stulić per i giallorossi e al 20’ Laurienté e all’82’ Pinamonti per i neroverdi – vittoria importante e forse decisiva, alla penultima giornata, per la salvezza – al 96’ espulso il viceallenatore Fabrizio Del Rosso per aver tenuto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un giocatore avversario – con l’arbitro La Penna il Lecce ha vinto per la prima volta una partita e il Sassuolo l’ha persa per la prima volta – spettatori 15.186 dei quali 4.000 leccesi nel settore ospiti più altri 2.000 in altri settori)

… ha, inoltre, arbitrato la seguente partita del Lecce Primavera:

28.10.2006 Palermo U. 19 – LECCE U. 19 3-0 ( Campionato “Primavera”)

L’arbitro LA PENNA con il MILAN

Il signor La Penna ha diretto, finora, NOVE partite dei rossoneri; tutte in Serie A.

Le partite in casa sono TRE con due vittorie e un pareggio .

Le partite in trasferta, quindi, sono state SEI con due vittorie, un pareggio e tre sconfitte (tutte e tre con l’Atalanta).