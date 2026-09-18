“Vi uccido”, minaccia moglie e figli e di mettere fuoco al posto di lavoro della donna: condannato per maltrattamenti

TAURISANO (Lecce) – Sarebbe persino arrivato a minacciare la moglie e i figli di mettere fuoco all’esercizio commerciale con i familiari dentro mosso dalla disperazione e dalla frustrazione di non essere sotto lo stesso tetto. Un episodio, l’ennesimo, culmine di una sequela di maltrattamenti sfociati nella condanna di un 35enne di Taurisano a 2 anni e 4 mesi di reclusione così come disposto dal giudice per l’udienza preliminare Alcie Maritati, al termine del processo che si è celebrato con il rito abbreviato e in linea con la richiesta invocata dal pm di udienza Alfredo Manca. Il dispositivo prevede anche una provvisionale di 15.000 euro in favore della moglie, parte civile con l’avvocata Simonetta Tommasi.

Secondo le indagini coordinate dalla procura salentina l’uomo e avviate dopo la denuncia della vittima, spesso in preda ai fumi dell’alcol e di droga, il marito si sarebbe scagliato contro la donna. Come accaduto l’11 settembre 2024 quando avrebbe inveito contro di lei – che nel frattempo aveva abbandonato l’abtazione di famiglia proprio per il clima di terrore – colpendo la porta d’ingresso di casa.

il 7 dicembre 2024, altro episodio: il 35enne si sarebbe recato sul posto di lavoro della moglie inveendo contro di lei e i figli, offendendoli e umiliandoli. In particolare incolpando uno dei due figli dei problemi che scandivano ormai il matrimonio. Poi in preda all’ira, avrebbe minacciato tutti di morte: “Vi uccido” e di incendiare i locali. Successivamente avrebbe scagliato sei bottigliette di suconna.co di frutta contro la moglie cercando di impossessarsi della sua borsa.

Tutto finito? per nulla. Perché davanti alla reazione della malcapitata, sarebbe scattata la violenza: lui l’avrebbe afferrata per la gola nonostante uno dei figli lo implorasse di fermarsi. Successivamente sarebbe tornato sul posto di lavoro cercando di entrare colpendo la vetrata esterna con un martello.

L’ennesimo caso di maltrattamenti ha poi seguito il solito spartito: denuncia, richiesta di rinvio a eprocesso. Con condanna e risarcimento.