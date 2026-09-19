Milan – Lecce: è la 23esima tra le due squadre al “Meazza”, per i giallorossi solo una vittoria e tre pareggi

Per la quinta giornata il Lecce, dopo otto mesi, ritorna allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano dove sarà ospite del Milan, in campionato, per la 23esima volta. Nelle precedenti 22 partite in casa dei rossoneri (20 in Serie A e 2 in B) il bilancio dei giallorossi non è per niente buono; 1 vittoria (un 1-2 nel 1997), 3 pareggi (uno 0-0 nel 1994 e due 2-2 nel 2000 e nel 2019) e 18 sconfitte (tre 1-0, sei 2-0, un 2-1, quattro 3-0, un 4-0, un 4-1, un 4-2 e un 5-2). Il Milan ha segnato 51 reti e il Lecce 12.

Nelle 20 partite in Serie A i giallorossi fanno registrare questi dati: 1 vittoria, 3 pareggi e 16 sconfitte con 10 reti fatte e 45 subite.

Il Lecce, quindi, non vince da 29 anni e non pareggia e non segna un gol da 6. Dopo la vittoria del 1997, nelle ultime 14 partite, ben 12 sconfitte e 2 pareggi, entrambi per 2-2.

I marcatori giallorossi in casa del Milan sono stati undici, eccoli: Agostino Spica e Claudio Luperto nel 1983, nella stessa partita in Serie B, il terzo e quarto gol arrivarono dopo 14 anni, nel 1997, nella stessa partita, con lo slavo Dejan Govedarica e Stefano Casale su rigore (fruttarono l’unica vittoria), dopo tre anni, nel 2000 (a gennaio), Cristiano Lucarelli segnò una doppietta (il Lecce vinceva per 0-2, ma finì 2-2), nello stesso anno (a dicembre) segnò Alessandro Conticchio, dopo cinque anni, nel 2005, arrivarono, nella stessa partita, i gol di Valeri Bojinov e Marco Cassetti (a gennaio) e dell’ivoriano Axel Cédric Konan (a novembre) e Babacar e Marco Calderoni nel 2019.

Il Milan – Lecce con più spettatori fu quello che si giocò il 2 dicembre 1990; finì 1-0 per i rossoneri in virtù del gol all’85’ dell’olandese Frank Rijkaard. I presenti, quel giorno furono 75.772 che portarono un incasso di L. 1.919.805.161 (pari a € 991.496,62). Mai una partita del Lecce, fuori casa, ha avuto tanti spettatori.

Le due squadre si sono affrontate in Coppa Italia a Milano due volte.

La prima partita si giocò il 14 novembre 1990, nella partita di andata del 3° turno (Ottavi di finale). Quel giorno i rossoneri del Presidente Silvio Berlusconi e di mister Arrigo Sacchi, davanti a 3.016 spettatori, sconfissero i giallorossi del presidente Francesco Iurlano e di mister Zbigniev Boniek per 3-0. Le reti: 52’ autorete di Giacomo Ferri, 83’ Salvatori e 90’ Agostini. L’arbitro fu il signor Arcangelo Pezzella di Frattamaggiore (Napoli). Dopo sette giorni, al Via del Mare, la partita di ritorno finì 2-2. Il Lecce fu, così, eliminato dopo che nei primi due turni aveva a sua volta eliminato prima l’Empoli e poi il Cagliari.

La seconda si è disputata il 23 settembre 2025 per i 16esimi di finale, I rossoneri di mister Massimiliano Allegri, davanti a 54.418 spettatori (circa 1.000 i leccesi nel settore ospiti), sconfissero i giallorossi di mister Eusebio Di Francesco per 3-0. Segnarono al 20’ Gimenez, al 51 Nkunku e al 64’ Pulisic. Arbitrò il signor Paride Tremolada di Monza. Al 18’ fu espulso Siebert per fallo da “ultimo uomo” su Nkunku. Quel giorno esordì Olaf Gorter.

Oggi sarà la quarta volta che un Milan – Lecce si gioca nel mese di settembre. Nelle precedenti tre partite, tutte perse, questi i risultati: 1-0 nel 1985 e due 3-0 sia nel 2001 che nel 2024. Il Milan, tranne in febbraio, ha ospitato il Lecce in tutti gli altri mesi della stagione calcistica.

Il Lecce, nella sua storia, ha giocato, fuori casa, nel giorno 20 settembre le seguenti partite: nessuna in Serie A, tre in B con un pareggio e due sconfitte e tre in C con due pareggi e una sconfitta.

La prima sfida tra le due squadre nel capoluogo lombardo risale a 46 anni fa. Si disputò il 19 ottobre 1980, alla sesta giornata, in Serie B. A causa di un grave illecito sportivo (società e giocatori del Milan e della Lazio, dietro compenso, avevano “concordato” il risultato di Milan – Lazio del 6 gennaio 1980; i rossoneri vinsero per 2-1) la società rossonera fu retrocessa d’ufficio in Serie B. Anche la Lazio, chiaramente seguì la stessa sorte. Fu il primo grande scandalo nel nostro calcio che fu chiamato “calcioscommesse” o “totonero” che interessò società, dirigenti (il presidente del Milan Felice Colombo fu prima arrestato e poi radiato), giocatori e privati scommettitori. Rimasero implicate otto squadre di Serie A e cinque di B (tra queste anche il Lecce) e furono arrestasti alcuni dirigenti e calciatori (tra questi anche Claudio Merlo del Lecce). Per la società e per il giocatore del Lecce andò tutto bene grazie all’abilità del bravissimo d.s. Domenico (Mimmo) Cataldo..

Ritorniamo alla partita. Quel giorno il Milan del presidente Gaetano Morazzoni (un politico voluto dall’ex “bandiera” rossonera Gianni Rivera) e di mister Massimo Giacomini si schierò con: Piotti; Tassotti, Maldera; De Vecchi, Collovati, Franco Baresi; Buriani, Novellino (92’ Cuoghi), Antonelli, Battistini (46’ Romano), Vincenzi. Il Lecce del presidente Francesco Iurlano e di mister Bruno Mazzia rispose con: De Luca; Gardiman, Lorusso; Gaiardi, Grezzani, Miceli; Cannito, Manzin, Maragliulo (57’ Biagetti), Re, Magistrelli (57’ Tusino). L’arbitro fu il signor Roberto Bianciardi di Siena. Il primo tempo si chiuse sullo 0-0, ma nella ripresa il Milan segnò subito, al 48’, con Antonelli e al 75’ il mediano De Vecchi segnò il gol del definitivo 2-0. Alla fine del campionato il Milan fu primo con 50 punti e ritornò in Serie A e il Lecce finì all’11esimo posto con 36.

A questa prima sconfitta ne seguirono altre cinque di fila fino al 1994, quando arrivò il primo pareggio (0-0); nella successiva partita, dopo tre anni, arrivò la storica vittoria.

È doveroso, quindi, fare un breve cenno sull’unica vittoria dei giallorossi in casa del Milan. Ad espugnare il campo dei rossoneri fu il Lecce del presidente Mario Moroni (Patron Giovanni Semeraro) e di mister Claudio Cesare Prandelli. Il clamoroso successo arrivò il 19 ottobre 1997, alla sesta giornata. Il Lecce aveva perduto le prime cinque partite e, quindi, si presentò a Milano con zero punti. I giallorossi contro il Milan del presidente Silvio Berlusconi e di mister Fabio Capello, davanti a 50.628 spettatori, si portarono in vantaggio al 3’ con un colpo di testa dello slavo Dejan Govedarica, al 6’ l’arbitro Massimo De Santis di Tivoli espulse il rossonero Savicevic per una gomitata a Stefano Casale, al 46’ il portiere del Milan Taibi parò a Francesco Palmieri un rigore concesso per un fallo del portiere proprio su Palmieri. Al 49’, negli ultimi secondi del recupero, ci fu un secondo rigore al Lecce per un fallo di Boban su Maurizio Rossi, della trasformazione s’incaricò Stefano Casale che segnò e il Lecce alla fine del primo tempo si ritrovò sullo 0-2. In 104 secondi (dal 44’ e 59’’ al 46’ e 43’’) furono concessi al Lecce due rigori; è un record! (sia per il Lecce che per il Milan). Nel secondo tempo la decisa e prevedibile reazione dei rossoneri portò soltanto ad accorciare le distanze e accadde al 76’ grazie all’autorete del francese Jean-Pierre Cyprien; finì, quindi, con la vittoria del Lecce per 1-2. Quel campionato fu uno dei peggiori della storia del Lecce (6 vittorie, 8 pareggi e 20 sconfitte con 32 gol fatti e 72 subiti, la media punti-partita fu di 0,76). Alla fine il Milan fu decimo con 44 punti e il Lecce finì al penultimo posto con 26 punti e retrocesse in Serie B in compagnia di Brescia (35), Atalanta (32) e Napoli (14). Troviamo giusto ricordare la squadra di quella strepitosa e come abbiamo già detto, storica impresa: Lorieri; Sakic, Cyprien; Annoni (14’ Conticchio), Viali, Rossi; Piangerelli, Casale, Govedarica (70’ Maspero), Martinez, Palmieri. Il Milan si schierò, invece, con: Taibi; Cardone (51’ Bogarde), Desailly; Costacurta, Ba, Boban (56’ Maini; ex giallorosso); Albertini, Donadoni (46’ Leonardo), Kluivert, Savicevic, Weah.

L’ultima partita si è giocata, come già ricordato, otto mesi fa. Il 18 gennaio 2026, alla 21esima giornata, il Milan di mister Massimiliano Allegri sconfisse il Lecce di mister Eusebio Di Francesco per 1-0. Il marcatore del gol-partita fu il tedesco Füllkrug al 76’. I rossoneri giocarono con: Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (80’ Athekame), Ricci (73’ Loftus-Cheek), Jashari (87’ Modrić), Rabiot, Estupinan; Pulisic (73’ Füllkrug), Leao (87’ Nkunku). I giallorossi si schierarono, invece, così: Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo (85’ N’Dri); Pierotti, Gandelman, Ramadani (85’ Maleh), Coulibaly, Sottil (54’ Banda); Stulić (69’ Morente). L’arbitro fu il signor Luca Zufferli di Udine. Spettatori 70.591 dei quali circa 1.000 leccesi solo nel settore ospiti.