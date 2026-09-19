La ricetta del giorno: Filetti di merluzzo al pompelmo

Ingredienti per 4 persone:
1 kg di filetti di merluzzo
2 pompelmi gialli biologici
200 gr di farina
1 bicchiere di vino bianco
Finocchietto selvatico
Rosmarino
Olio evo
Sale
Procedimento:
Spremere i due pompelmi;
In un filo di olio evo soffriggere un rametto di rosmarino;
Aggiungere il succo dei pompelmi e lasciare sfumare;
Infarinare i filetti di merluzzo;
Deporre delicatamente i filetti nella padella in cui si è fatto sfumare il succo dei pompelmi;
Aggiungere il finocchietto;
Aggiustare di sale;
Sfumare col vino bianco e servire.
Continua a leggere
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Medaglioni di merluzzo alle erbe mediterranee
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Polpettone in crosta di vino
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: gnocchi alla romana
- Eccellenze del SalentoEccellenze gastronomiche salentine: Calzoni fritti leccesi
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Scarola riccia alla napoletana
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Rigatoni primavera con provola