Nuora accusa il suocero: “Ha abusato di me per qualche piccola somma di denaro”, non era vero. Assolto

SALENTO – Aveva accusato il suocero di averla obbligata a fare sesso in cambio di qualche piccola somma di denaro ma le sue molteplici testimonianze rilasciate davanti ai carabinieri si sono rivelate contraddittorie. O meglio: inattendibili. Si chiude così il processo a carico di un 66enne – residente in un comune salentino – finito sul banco degli imputati con l’accusa di violenza sessuale sulla nuora, di 40 anni più giovane di lui. A stabilirlo è stato il giudice Alcide Maritati al termine del processo che si è celebrato con il rito abbreviato: l’imputato è stato mandato assolto con la formula più ampia, perché il fatto non sussiste.

Secondo quanti riportato in una denuncia, in una successiva integrazione in un terzo ascolto a sommarie informazioni davanti ai carabinieri, la donna sarebbe stata subissata di lusinghe, avances: un corteggiamento esplicito, con allusioni. Una parentesi di vita, secondo la ricostruzione di parte, sfociata per mesi in un incubo. Poi la forza di denunciare, nonostante la vergogna. “Mi sono offerta di fargli delle punture per curare dei dolori alla spalla per circa cinque mesi e mi lasciava spesso delle piccole somme di denaro – aveva raccontato la giovane in caserma – credevo non avesse un secondo fine”.

Con un momento temporale ben preciso: ottobre 2025. “Organizzati e vieni a casa mia” le diceva. “Dai, tanto a fine mese ti do qualcosa in denaro”. O ancora: “Sei una bella ragazza, mio figlio non saprà nulla”. E proprio quando il compagno della donna si assentava da casa per lavoro, o nei giorni di ricovero per risolvere un problema di salute, il suocero avrebbe cercato i momento di intimità. Io l’ho respinto – si leggeva sempre in denuncia – ma le sue avances sono diventate sempre più moleste e, a volte, ha abusato di me”.

Agli inizi di febbraio, però, la donna ha deciso di presentarsi in caserma e di denunciare le violenze. Fino ad allora, come spiegato ai carabinieri, non aveva voluto confidarsi con nessuno “perché avvertiva un senso di vergogna”. Le sue continue versioni non sono state ritenute attendibili spinta come sarebbe stata dal compagno (figlio dell’imputato) a denunciare il suocero difeso dall’avvocato Biagio Palamà. La donna, invece, era assistita dall’avvocato Fabio Vincenti. Per conoscere i perché del verdetto di assoluzione, sarà necessario attendere i prossimi 60 giorni.