L’almanacco di oggi 19 settembre

Il Santo del giorno: San Gennaro. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Megghiu na vita cu tiri lu traìnu ca cavaddhru malacarne e brindisinu. Significato: Meglio una vita passata a tirare la carretta che essere una cavallo scanzafatiche . Meglio una vita passata a tirare la carretta lavorando con dignità che essere chiacchierone, scanzafatiche.
–Sono nati in questo giorno
1898 Giuseppe Saragat
1948 Jeremy Irons
1963 Alessandra Martines
– Proverbio
L’oro presente causa timore, assente da dolore
– Accadde oggi
1928 debutta, sullo schermo del Colony Theater, Mickey Mouse (Topolino) nel cartone animato “Steamboat Willie”
– Scoperte
1966 Harald Hopkins inventa l’endoscopio moderno