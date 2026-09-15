ASL Lecce: Radioterapia sempre più precisa e sicura al Vito Fazzi, in fase di attivazione il nuovo acceleratore lineare

Il Reparto di Radioterapia dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce compie un importante passo avanti nel percorso di innovazione tecnologica grazie all’entrata in funzione, già nel mese di giugno, della nuova TC di Simulazione dedicata alla Radioterapia. L’acquisto, realizzato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rappresenta un significativo intervento del programma di ammodernamento delle tecnologie della Radioterapia che offrirà ai pazienti prestazioni sempre più precise, personalizzate e sicure.

La nuova apparecchiatura è una TC a 128 strati con un diametro di 82 cm di ultima generazione che introduce soluzioni avanzate di imaging basate sull’intelligenza artificiale. Grazie a un software dedicato, il sistema supporta gli operatori nell’ottimizzazione automatica delle immagini, adattando i principali parametri di acquisizione alle caratteristiche di ciascun paziente. Il diametro di 82 cm consente il corretto posizionamento del paziente anche con i moderni sistemi di immobilizzazione già in uso nella Radioterapia. Il risultato è un processo di simulazione più semplice, rapido e accurato, con immagini di elevata qualità che costituiscono il presupposto fondamentale per una corretta pianificazione del trattamento radioterapico.

La nuova TC è stata inoltre implementata con accessori e software dedicati all’autocontouring, rendendo la Radioterapia del “Vito Fazzi” uno dei centri dotati delle più moderne piattaforme per la delineazione automatica del volume bersaglio e degli organi a rischio.

Disporre di immagini ad alta definizione e di strumenti avanzati di intelligenza artificiale per la delineazione automatica delle strutture anatomiche, sempre sotto il controllo e la validazione degli specialisti in Radioterapia Oncologica, significa poter pianificare trattamenti ancora più accurati e personalizzati, migliorando la qualità delle cure offerte ai pazienti oncologici.

Inoltre, grazie all’indispensabile supporto della Fisica Sanitaria, è stato implementato il sistema SGRT (Surface Guided Radiation Therapy) AlignRT, una piattaforma di ultima generazione che consente di monitorare in tempo reale la posizione del paziente durante l’intera seduta radioterapica, aumentando la precisione del trattamento e la sicurezza delle cure.

Nelle prossime settimane il sistema sarà ulteriormente potenziato con l’attivazione del modulo dedicato al gating respiratorio, una tecnica che sincronizza l’erogazione della radioterapia con il ciclo respiratorio del paziente e che consentirà di trattare con ancora maggiore precisione i tumori soggetti al movimento respiratorio, riducendo ulteriormente la dose ai tessuti sani circostanti.

È in fase di attivazione il nuovo acceleratore lineare. I lavori relativi all’installazione sono stati ultimati. Sono attualmente in corso, da parte della Fisica Sanitaria, le verifiche proteximetriche e di efficienza dell’intero impianto, propedeutiche all’avvio dell’attività clinica. Il 28, 29 e 30 settembre mattina sono previste delle prove in vitro (senza pazienti) con affiancamento degli specialist dell’azienda. La prima seduta di radioterapia su paziente, con il nuovo acceleratore lineare, è prevista per fil 30 settembre pomeriggio.

Con queste nuove acquisizioni, ASL Lecce conferma il proprio impegno nel potenziamento delle tecnologie sanitarie e nell’innovazione dei percorsi assistenziali, investendo in strumenti capaci di coniugare elevata qualità clinica, sicurezza ed efficienza, a beneficio dei pazienti e dei professionisti sanitari.