In arrivo in Italia con il sogno di un lavoro ma finivano per strada a prostituirsi: lievi condanne per sette

SALENTO – Sette lievi condanne notevolmente ridotte rispetto alle richieste e alcune pesanti accuse che cadono al termine del processo. La Corte d’assise di Lecce (Presidente Pietro Baffa) ha chiuso così il cerchio, nel processo di primo grado, avviato dopo l’inchiesta che, anni addietro (vicenda nota alle cronache giudiziarie) aveva consentito di smantellare agli agenti della Squadra mobile un giro di prostituzione di giovani di nazionalità bulgara. Nello specifico sono caduti i reati della riduzione in schiavitù e la tratta in un filone parallelo a quello in cui gli imputati non avevano optato per il rito alternativo dell’’abbreviato.

La Corte, però, ha ravvisato la sussistenza dello sfruttamento aggravato dalla prostituzione. Di seguito le condanne: 5 anni a Yanchev Yanek Antov (richiesta 20 anni); 2 anni e 3 mesi (15 la richiesta) per l’ex moglie Mitkova Milena Yancheva, di 30 anni, difesi dall’avvocato Luigi Corvaglia, a cui è stata riconosciuta l’appartenenza a un’associazione a delinquere ma non con il ruolo di promotori; 4 anni per Kiril Aleksandrov, 28 anni, assolto per non aver commesso il fatto dal reato di estorsione; 8 anni per Linchko Samuilov, 26; 1 anno e 4 mesi col beneficio della pena sospesa, per Luigi Ferrari, 53enne residente a Porto Cesareo; 3 anni per Roberto Re, 84 anni, di Neviano; 4 anni e 9 mesi per Danailov Ivan Georgiev, 36enne.

Il collegio difensivo era completato dagli avvocati Luca Puce, Federica Cafaro, Simone Viva, Cosimo D’Agostino e Loredana Pasca.