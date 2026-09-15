Violento scontro in città e un rider resta ferito e finisce in Rianimazione

Lecce – Violento scontro all’incrocio tra bici e scooter e un rider finisce in ospedale, in codice rosso.
L’incidente si è verificato in tarda mattinata, in centro a Lecce, lungo via Imperatore Adriano. Ad avere la peggio proprio il rider, attorno ai 30 anni, che in sella alla due ruote stava effettuando una consegna.
In seguito all’impatto, il rider è finito sull’asfalto, riportando diverse ferite su tutto il corpo.
Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportato, in ambulanza, all’ospedale “Vito Fazzi”, dove è stato ricoverato in Rianimazione.
Ad effettuare i rilievi del caso gli agenti della Polizia locale, cui spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e risalire alle responsabilità.
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