Raccolta differenziata e tutela dell’ambiente: il Comune di Novoli ammesso al finanziamento regionale di quasi 45mila euro

Novoli (Le) – Importante risultato per la tutela ambientale e la gestione sostenibile dei rifiuti nel Comune di Novoli. Con la determinazione dirigenziale n. 00239 del 22 luglio 2026 della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia, il Comune di Novoli è stato ufficialmente ammesso al finanziamento a valere sul bando regionale POC Puglia 2014-2020 (Asse VI – Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”).

Nello specifico, l’intervento presentato dal Comune di Novoli è stato valutato come idoneo e “tecnicamente solido” dalla Commissione di valutazione tecnica regionale, ottenendo un contributo finanziario complessivo pari a 44.988,57 euro destinato al potenziamento dei sistemi di raccolta differenziata.

L’Assessore all’Ambiente, Gianni D’Ambrosio, ha espresso profonda soddisfazione per il traguardo raggiunto: «L’ammissione a questo finanziamento regionale rappresenta una splendida notizia per tutta la nostra comunità e premia il percorso virtuoso che Novoli sta portando avanti in materia di sostenibilità e gestione dei rifiuti. Si tratta di risorse preziose che ci consentiranno di potenziare ulteriormente la raccolta differenziata e rendere il nostro servizio ancora più efficiente e vicino alle esigenze dei cittadini.»

L’Assessore ci ha tenuto, in modo particolare, a rivolgere un sentito ringraziamento agli uffici comunali: «Questo importante risultato non arriva per caso, ma è il frutto di una visione programmatoria e di un lavoro costante. Desidero rivolgere un ringraziamento speciale agli uffici comunali e all’area tecnica per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrate. Intercettare i bandi regionali ed europei, elaborare progetti validi e superare le severe selezioni dei contributi pubblici non è mai un compito semplice. Se oggi Novoli ottiene questi fondi, lo si deve innanzitutto alla capacità strategica dei nostri uffici, capaci di progettare con puntualità ed efficacia a beneficio dell’intero territorio.»

Il finanziamento regionale permetterà all’Amministrazione comunale di avviare a breve gli interventi programmati per ottimizzare i servizi ambientali della città, l’installazione di isole ecologiche in vari punti del territorio destinate alla raccolta differenziata e al miglioramento dell’igiene urbana negli spazi pubblici.