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Raccolta differenziata e tutela dell’ambiente: il Comune di Novoli ammesso al finanziamento regionale di quasi 45mila euro

L’Assessore all’Ambiente, Gianni D’Ambrosio, esprime grande soddisfazione per il contributo ottenuto a valere sulle risorse del POC Puglia 2014-2020 e ringrazia il personale dell’ufficio tecnico per l’ottimo lavoro svolto

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