Auto contromano verso l’incendio, agente sale al volo e la blocca

MELISSANO (Lecce) – Si lancia sull’auto mentre è ancora in movimento e riesce a fermarla. Momenti concitati nei giorni scorsi a Melissano, dove un agente della Polizia locale è intervenuto per bloccare un’auto che procedeva contromano verso la zona interessata da un grave incendio.

Il conducente, un 30enne straniero già noto alle forze dell’ordine, aveva imboccato via Casarano, nel centro del paese, nonostante il divieto di accesso alla zona interessata dalle operazioni di emergenza.

In strada, infatti, c’erano persone e operatori impegnati nelle attività legate all’incendio della ferramenta “Salento Forniture”. Ed è proprio lì che l’auto si dirigeva.

Alla vista degli agenti, il conducente non ha rispettato l’alt e ha continuato a guidare. Ma un ispettore della Polizia locale ha avuto il coraggio e la prontezza di raggiungere il veicolo e introdursi nell’abitacolo mentre era ancora in marcia, riuscendo dopo pochi istanti a fermarlo.

Il giovane alla guida si sarebbe inoltre rifiutato di fornire le proprie generalità. È stato quindi denunciato a piede libero per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le generalità e mancato rispetto dell’alt.