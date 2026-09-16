A 17 anni girava in auto con 50 grammi di hashish. Al giudice: “Non vado a scuola e non so cosa fare”

NOVOLI (Lecce) – A 17 anni ha abbandonato la scuola e non lavora. “La mattina mi alzo e non so cosa fare” ha riferito alla giudice Lucia Rabboni durante l’interrogatorio di garanzia. Sabato notte, era ancora in giro con altri amici per le vie di Lecce quando è stato fermato dai carabinieri del Norm di Lecce per un controllo in strada insieme alla sua comitiva. Nel marsupio, il minore custodiva 52 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 275 euro in contanti. Ed è stato trasferito in una comunità dove dovrebbe rimanere per circa 6 mesi (il tempo massimo stabilito per reati del genere commessi da un minore).

In queste ore è comparso davanti al giudice e il suo racconto ha lasciato perplessi gli inquirenti. “Non ho voglia di fare nulla, ho lasciato la scuola da tempo. Non mi va di lavorare e la mattina, quando mi alzo, non so cosa fare” ha riferito tradendo l’ingenuità della sua età. Per gli investigatori, in realtà questo minore, residente a Novoli (comune alle porte di Lecce), qualcosa la faceva. Di illecito. Spacciava nonostante il ragazzo abbia cercato di negare raccontando “di aver acquistato lo stupefacente in un pub di Lecce, per uso personale” nel corso dell’interrogatorio. Ma il giudice non gli ha creduto.

Sabato notte – erano da poco scollinate le 3.30 – è in macchina con altri quattro amici. Nell’immediatezza del centro di Lecce, la comitiva si imbatte in un posto di blocco istituito dai carabinieri. I giovani – come annotano nel verbale di sequestro i militari – si dimostrano nervosi quando vedono la paletta. Ed effettivamente nel marsupio del 17enne viene trovata della droga, un bilancino di precisione e i soldi. Tanti per non lasciare ipotizzare un’attività di spaccio. Così, il ragazzo, difeso dall’avvocato Gabriele Valentini, viene collocato nella comunità per minori di via Monteroni. Nei confronti degli altri ragazzi non sono stati adottati provvedimenti.