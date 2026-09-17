Fiamme nella notte, due auto avvolte dal fuoco: appartengono allo stesso nucleo familiare

SAN DONATO (Lecce) – Due auto in fiamme nella notte a San Donato di Lecce. L’incendio è divampato intorno alle 2:46 in via Giovanni Amendola, attirando sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecce.

Le fiamme hanno interessato una Chevrolet Matiz e una Lancia Ypsilon, entrambe riconducibili a persone dello stesso nucleo familiare. Le vetture sono infatti di proprietà di una 50enne e della madre.

I pompieri hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lecce, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Le prime verifiche avrebbero confermato la natura dolosa del gesto. Le telecamere presenti in zona, infatti, avrebbero immortalato un individuo incappucciato in azione, ripreso mentre cosparge di liquido infiammabile i due mezzi prima di scatenare le fiamme.