Cocaina in un telo da mare e in un accappatoio in carcere: indagate madre e fidanzata di due detenuti

LECCE – Cocaina pronta per essere introdotta nel carcere di Lecce nascosta in un accappatoio e in un telo di mare e destinata a due detenuti. Che sono finiti sotto inchiesta Nei guai compaiono G.F., 23enne di Bari e R.B., 41enne di Bitonto insieme alla madre del primo M.B., 50enne di Modugno e la compagna del secondo Viviana Fugazzaro, 30, di Modugno. Per tutti l’accusa è di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La droga era stata custodita in due pacchi postale con i nomi dei mittenti.

Ma, insieme a derrate alimentari e cibarie varie, nei pacchi era stata riposta della droga. Quando il materiale è arrivato al centro di smistamento del penitenziario alle porte di Lecce, gli agenti della polizia penitenziaria hanno trovato le sorprese. In particolare B.M. veva inviato al figlio G.F. un pacco postale contenente 40 grammi di cocaina suddivisa in tre involucri occultata all’interno di un telo di mare. F.V. avrebbe inviato al compagno R.B. un pacco postale contenente 92 grammi di cocaina suddivisa in sette involucri all’interno di un accappatoio di spugna.

Il sequestro della droga, nel frattempo, è stato convalidato dalla pm Roberta Di Filippo. Gli indagati sono difesi dagli avvocati Simone Viva, Alfonso Amorese, Chiara Capodieci e Giuseppe Giannaccari.