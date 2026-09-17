Cultura e promozione della lettura: a Monteroni lo scrittore Davide Morosinotto e la mostra “La natura in quattro sguardi”

MONTERONI (Lecce) – Un pomeriggio dedicato alla letteratura, alla fotografia e al patrimonio storico locale. Sabato 19 settembre il Palazzo Baronale di Monteroni di Lecce ospiterà una serie di appuntamenti culturali promossi dall’Amministrazione Comunale e dalla Biblioteca “E. D’Arpe”, in collaborazione con l’associazione “Ventitrè10 APS” nell’ambito del progetto “Non solo libri: l’emozione prende forma”.

L’iniziativa prenderà il via alle 17:45 con il ritrovo presso l’Info Point comunale per una visita guidata gratuita del Palazzo Baronale, al via dalle 18:00, che si concluderà con una degustazione riservata ai partecipanti.

A seguire, alle 18:30 nell’atrio del Palazzo, si terrà l’incontro con Davide Morosinotto, tra le firme più note della letteratura per ragazzi e giovani adulti a livello nazionale e internazionale, già vincitore del Super Premio Andersen e del Premio Strega Ragazze e Ragazzi. L’autore dialogherà con il pubblico sui temi dell’immaginazione, della narrazione e del valore formativo della lettura.

La serata si chiuderà con l’inaugurazione della mostra fotografica “La natura in quattro sguardi”, allestita negli spazi espositivi della Biblioteca Comunale. Il percorso espositivo raccoglie gli scatti di Antonio Quarta, Marcello Cuna, Vito Manfreda e Paolo Pallara, proponendo un confronto visivo sul paesaggio e il mondo naturale.