“Seguiva la compagna con un gps e non le consentiva di lavorare”: a processo un 50enne per maltrattamenti

SALENTO – Aveva installato un gps sull’auto della convivente per seguirne i movimenti ossessionato com’era dal terrore che la donna potesse tradirlo. E per fare terra bruciata attorno alla compagna le aveva impedito di trovare un’occupazione e costringerla a rimanere in casa. Per un 50enne residente in un comune alle porte di Lecce si aprirà un processo così come stabilito dal gup del tribunale di Lecce, Francesco Valente: all’uomo viene contestata l’accusa di maltrattamenti con l’aggravante di aver commesso il fatto come atto di controllo e di possesso o dominio della donna nonché come atto di limitazione della libertà individuale.

Le prevaricazioni andavano avanti dal 2023 ma la donna ha denunciato solo pochi mesi addietro salvo poi decidere di ritirare la querela. L’indagine è comunque andata avanti trattandosi di un reato procedibile d’ufficio. Si parla di aggressioni fisiche e di umiliazioni a più riprese; offese come “pazza” e “senza testa” alludendo a rapporti sessuali che la donna avrebbe intrattenuto con estranei. E per seguirne i movimenti aveva persino installato un gps sull’auto della compagna: pretendeva che gli comunicasse dove si trovava quando usciva intimandole di darle prova di quel che diceva e insistendo affinché non cercasse un’occupazione lavorativa. Non solo.

Perché avrebbe fatto terra bruciata intono a lei allontanando le persone a lei vicine che effettivamente avrebbero interrotto qualsiasi contatto. La compagna, per mesi, sarebbe rimasta isolata e minacciata che se fosse uscita sarebbe rimasta segregata in casa. Condizioni di vita frustranti e intollerabili con la conseguente alienazione della donna da tutto quello che la circondava. Il processo scatterà il prossimo 16 febbraio dinanzi alla giudice monocratica del tribunale di Lecce, Bianca Maria Todaro. La persona offesa non si è costituita parte civile ma sull’esito dell’istruttoria pende la decisione della donna di rimettere la querela. L’imputato è assistito dagli avvocati Alberto Corvaglia e Mauro Donno.