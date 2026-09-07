Avvicendamenti alla Questura di Lecce: presentati i nuovi funzionari della Polizia di Stato

LECCE – Questa mattina, il Questore della provincia di Lecce, Dr. Giampietro Lionetti, ha accolto due nuovi funzionari della Polizia di Stato, assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla Questura di Lecce.

Tra i nuovi arrivi figura il Commissario Capo Dott. Marco Schirosi, quarantaduenne di origine leccese. Facente parte dei ruoli della Polizia di Stato dal 2008, il Dr. Schirosi ha avviato la carriera da funzionario frequentando il 108° Corso Commissari. Nel 2020, ha assunto la guida del Settore Polizia di Frontiera di Domodossola, per poi prestare servizio a Roma presso la Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, dove si è occupato di incarichi in ambito internazionale. Nel 2023 è stato trasferito a Lecce, per dirigere la Sezione Operativa Distrettuale per la Sicurezza Cibernetica (Polizia Postale), operando nel contrasto ai reati informatici e alla tutela dei minori online, oltre a curare iniziative informative in materia di truffe, bullismo e violenza di genere.

Insieme a lui prende servizio il Commissario Capo della Polizia di Stato dr.ssa Marica Bozzelli. Nel 2022, dopo aver svolto il tirocinio formativo al Tribunale di Torino ed aver ottenuto l’abilitazione alla professione forense alla Corte d’Appello di Potenza, ha vinto il concorso per Commissario, frequentando il 111° Corso alla Scuola Superiore di Polizia di Roma. Assegnata alla Questura di Rovigo, ha diretto l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico dal 2023 al 2024, svolgendo anche la funzione di Portavoce del Questore, per poi assumere la guida della Squadra Mobile dal 2024 al 2026.

Alla Questura di Lecce, il dr. Schirosi assume l’incarico di Dirigente del Commissariato di P.S. di Otranto e la dr.ssa Bozzelli di Vice Dirigente della Squadra Mobile.

A loro, il Questore Giampietro Lionetti ha rivolto i migliori auguri di buon lavoro.