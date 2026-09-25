Bimbo di sei anni a scuola con un coltello nello zaino, avviate le verifiche del caso

Trepuzzi (Lecce) – A scuola con un coltello nello zaino. Si tratta dell’allarmante scoperta fatta ieri mattina da un insegnante di un istituto comprensivo di Trepuzzi. E la docente sarebbe stata avvertita da un compagno dell’alunno di 6 anni, protagonista della vicenda.

Il coltello con una lama di circa 13 centimetri era riposto nello zainetto. Di fronte alla gravità della situazione, la direzione scolastica ha subito attivato le procedure d’emergenza previste in questi casi, provvedendo a convocare d’urgenza presso l’istituto i genitori del piccolo.

Ma della preoccupante vicenda sono stati anche ovviamente informate le forze dell’ordine e i servizi sociali del Comune di Trepuzzi, per effettuare i dovuti approfondimenti del caso e sulla situazione familiare.

“Da Sindaco intendo rassicurare l’opinione pubblica e i genitori del Comprensivo Scolastico di Trepuzzi – scrive Giuseppe Taurino – La situazione è sotto controllo ed è seguita con la massima attenzione dalla Direzione scolastica di concerto con i Servizi Sociali del Comune di Trepuzzi e le autorità competenti. Preso atto della delicatezza della vicenda che, voglio ricordare a tutti, coinvolge minori, invito i miei concittadini a non assumere atteggiamenti di allarmismo. Quanto accaduto certamente ci porta ad accendere un faro su un fatto critico che non può e non ci deve lasciare indifferenti, ma al contempo invito tutti a non cadere nel pettegolezzo delle fughe di notizie generate da illazioni o strumentalizzazioni. Le istituzioni preposte – conclude il primo cittadino di Trepuzzi – sono al lavoro per ricostruire i fatti che hanno caratterizzato questo episodio, intervenendo responsabilmente e nei modi opportuni. Infine, da genitore, comprendo anche lo stato d’animo dei familiari coinvolti e per questo chiedo a tutti la massima prudenza”.