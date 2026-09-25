Tenta di fare irruzione nella caserma dei carabinieri, bloccato e arrestato un 32enne

Copertino (Lecce) – Fermato un uomo, in forte stato di agitazione, per il tentativo di irruzione nella sede dell’Arma. Un intervento rapido e deciso ha consentito, nella tarda serata di ieri, ai Carabinieri della Tenenza di Copertino di neutralizzare una situazione di potenziale pericolo e trarre in arresto un 32enne del posto, ritenuto presunto responsabile dei reati di lesioni personali gravi e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio si è verificato quando l’uomo, in evidente stato di forte alterazione psico-fisica, ha raggiunto la caserma cittadina. Senza attendere il riscontro del militare di servizio al citofono, il 32enne ha scavalcato la recinzione perimetrale dell’area militare, scagliandosi con violenza contro la porta d’ingresso in vetro a colpi di testa e pugni.

All’interno della struttura, i militari di servizio sono prontamente intervenuti per gestire l’emergenza e contenere l’aggressore il quale, proferendo gravi minacce ed esibendo una condotta altamente violenta, ha causato danni ad arredi e pareti dei locali.

Nonostante l’energica e attiva resistenza opposta dall’uomo, i Carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo e a mettere sotto controllo la situazione, pur rimanendo coinvolti in una colluttazione e cadendo al suolo nelle fasi concitate del bloccaggio.

L’operazione si è conclusa in sicurezza anche grazie al contestuale intervento del personale sanitario del 118, allertato dagli stessi militari, che ha somministrato al 32enne la necessaria terapia sedativa.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto nella Casa Circondariale di Lecce, come disposto dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Lecce, che conduce le indagini.

L’episodio conferma la prontezza operativa e l’efficacia dei presidi dell’Arma dei Carabinieri, quotidianamente impegnati nella tutela delle istituzioni e nella salvaguardia della sicurezza collettiva.