Distrutte dalle fiamme nella notte due auto in provincia di Lecce, indagano i carabinieri

Trepuzzi (Lecce) – A fuoco, nella notte appena trascorsa, altre due auto in provincia di Lecce.
L’intervento dei Vigili del Fuoco è avvenuto nella notte a Trepuzzi, dove intorno alle 2:30 una squadra del Comando provinciale di Lecce è giunta in via Giovanni Boccaccio per un incendio che ha coinvolto due autovetture.
Le fiamme hanno interessato una Fiat Idea, completamente distrutta dal rogo, e una Fiat Panda.
I Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio e impedito la propagazione delle fiamme ad altri veicoli e beni circostanti, procedendo successivamente alla messa in sicurezza dell’area interessata.
Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Campi Salentina, per gli accertamenti di competenza.
Sono in corso gli accertamenti per determinare l’origine e le cause dell’incendio anche grazie all’aiuto delle immagini registrate da telecamere di videosorveglianza installate nella zona circostante.
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