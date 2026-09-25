Giornate Europee del Patrimonio: aperture straordinarie, concerti, visite guidate in Puglia

PUGLIA – Sabato 26 e domenica 27 settembre torna l’appuntamento con le Giornate Europee del Patrimonio – European Heritage Days, la più grande e partecipata manifestazione culturale d’Europa, coordinata per l’Italia dal Ministero della Cultura.

Il tema scelto quest’anno è “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”, un invito a riflettere sull’impegno comune per la cura e la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e per intraprendere le azioni necessarie al fine di garantirne la vitalità e la trasmissione alle generazioni future, anche attraverso nuove modalità di fruizione.

Durante le due giornate del weekend, nei luoghi della cultura della Direzione regionale Musei nazionali Puglia avranno luogo eventi straordinari, laboratori didattici, proiezioni, visite guidate e concerti, inclusi nel costo del biglietto di ingresso ordinario.

È prevista, inoltre, un’apertura straordinaria serale sabato 26 settembre, durante la quale il pubblico potrà accedere nei Musei, Castelli e Parchi archeologici della Direzione con un biglietto di ingresso al costo simbolico di un euro (fatte salve le gratuità previste per legge) e partecipare alle numerose iniziative in programma.

Come di consueto, a comporre lo sfaccettato palinsesto di attività che offrono percorsi inclusivi di fruizione e coinvolgono il vasto pubblico, concorrono i luoghi della cultura statali, ma anche grandi e piccole realtà culturali presenti in tutto il territorio pugliese.

Il programma completo delle iniziative è consultabile sulle pagine web dedicate:

https://cultura.gov.it/evento/gep-2026-apertura-serale

https://cultura.gov.it/evento/gep-2026-eventi-diurni