“In via Alvino riemerge la storia di Lecce”: il soprintendente rilancia il percorso sotterraneo e attacca le “fake news”

LECCE – “Il ‘buco’ ha restituito informazioni inedite su circa otto secoli di storia della città”. L’architetto Antonio Zunno, dirigente della Soprintendenza, parte da qui per ribaltare il racconto che negli ultimi mesi ha accompagnato gli scavi di via Alvino. Il soprintendente non nasconde il fastidio per le polemiche e per quelle che definisce vere e proprie “fake news”, mentre sotto piazza Sant’Oronzo prende forma una prospettiva ben più ambiziosa: un percorso sotterraneo capace di attraversare la storia di Lecce, dagli ambulacri dell’Anfiteatro romano alle trasformazioni medievali e successive. “In questi mesi, periodicamente, sui giornali e sui canali social si è potuto leggere di tutto. Nonostante le conferenze stampa si è comunque alimentata una polemica sterile senza documentarsi dalle fonti ufficiali. Si è parlato di sfregio, di due piazze, di ‘buco’ e tanti altri temi improvvisati”, afferma Zunno.

Per la Soprintendenza, invece, quello scavo non rappresenta una ferita da cancellare in fretta, ma un’indagine scientifica che sta ricostruendo passaggi fondamentali dell’evoluzione urbana della città. La prospettiva su cui si sta lavorando guarda infatti sotto il livello della piazza. “L’ipotesi progettuale è quella di un percorso sotterraneo che consenta di ‘attraversare’ la storia di Lecce”, spiega il soprintendente. L’idea è rendere fruibili gli ambulacri dell’Anfiteatro scavati nella prima metà del Novecento, oggi non accessibili, e collegarli, per quanto tecnicamente possibile, alle parti ancora interrate e alle testimonianze delle trasformazioni avvenute nei secoli. “Sotto e intorno alla piazza principale di Lecce si potrà così dipanare una narrazione attraverso le principali tappe della storia della città e le trasformazioni del paesaggio urbano”.

Zunno insiste anche su un punto: scavare non significa necessariamente liberare tutto ciò che è romano eliminando ciò che è venuto dopo. “Uno scavo archeologico è un’indagine scientifica che nasce per rispondere a precisi interrogativi storici”, ricorda. I saggi effettuati tra via degli Acaya e la chiesa di Santa Maria della Grazia hanno dimostrato, per esempio, che nel Medioevo sulle gradinate dell’Anfiteatro furono costruite abitazioni e altri edifici. “Pensare di portare in luce un’ulteriore piccola ‘fetta’ di cavea con un’operazione di ‘sterro’ rapido e indiscriminato come quello eseguito negli anni Trenta del secolo scorso sarebbe oggi impensabile”.

Ed è proprio via Alvino a confermare quanto sia complessa la stratificazione di Lecce. Le indagini hanno individuato almeno tre fasi di fortificazione dell’abitato comprese tra la fine dell’età romana e il Medioevo, durante le quali l’Anfiteatro divenne parte integrante delle difese urbane. Lo studio dei materiali è ancora in corso, ma stanno emergendo elementi nuovi che arricchiscono quanto già ricostruito attraverso le fonti storiche. Nei prossimi giorni l’area dello scavo sarà dotata di pannelli informativi destinati a spiegare ai cittadini ciò che realmente è venuto alla luce. Anche su questo Zunno non risparmia una stoccata: l’auspicio è che possano “porre fine alle numerose ‘fake news’ che hanno trovato spazio non solo sui social, ma addirittura su giornali e opuscoli a stampa, con un colpevole spreco di carta”.

Il soprintendente chiarisce inoltre che non esistono tre progetti ancora in competizione per il futuro della piazza. “Non ci sono tre ipotesi progettuali”, precisa: i tre scenari erano contenuti nel Documento preliminare delle alternative progettuali, mentre il comitato guida ha già indicato il percorso da seguire sull’intero circuito dell’Anfiteatro e sulla piazza nel suo assetto ormai storicizzato. Sul tavolo ci sono circa 18 milioni di euro, ma anche procedure, tempi di progettazione, rilievi, prospezioni e verifiche che spesso non sono visibili dall’esterno. “È inutile continuare a dire che non si sta facendo nulla”, ribadisce Zunno. Il “buco”, dunque, verrà richiuso e la piazza ricomposta nell’ambito del progetto complessivo. Ma ciò che ha fatto emergere resterà al centro del nuovo racconto di piazza Sant’Oronzo: non una voragine senza senso, ma una porta aperta su secoli di storia leccese.