Fuoco all’alba in un container adibito a magazzino, si indaga sulle cause del rogo

Scorrano (Lecce) – Fuoco all’alba e si indaga sull’origine delle fiamme.

Attorno alle ore 5 di questa mattina, una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce è intervenuta a Scorrano, in via Pietro Micca, per un incendio che ha interessato un container adibito a magazzino e utilizzato per il deposito di attrezzature da lavoro.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio, evitando che le fiamme si propagassero alle strutture e ai materiali presenti nelle immediate vicinanze.

Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine.