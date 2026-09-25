Fuoco all’alba in un container adibito a magazzino, si indaga sulle cause del rogo

Scorrano (Lecce) – Fuoco all’alba e si indaga sull’origine delle fiamme.
Attorno alle ore 5 di questa mattina, una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce è intervenuta a Scorrano, in via Pietro Micca, per un incendio che ha interessato un container adibito a magazzino e utilizzato per il deposito di attrezzature da lavoro.
Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio, evitando che le fiamme si propagassero alle strutture e ai materiali presenti nelle immediate vicinanze.
Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine.
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