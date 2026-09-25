Topi di appartamento sorpresi da un agente fuori dal servizio, arresti per due persone

Castrì di Lecce – Arrestate in flagranza due topi di appartamento. L’episodio si è verificato nella giornata di lunedì scorso, 21 settembre, quando la Polizia di Stato ha arrestato due uomini della provincia di Lecce, a seguito di un furto in un’abitazione.

I fatti hanno avuto origine quando un agente della Squadra Mobile della Questura di Lecce, libero dal servizio, mentre si trovava a Castrì di Lecce, ha notato un’auto dalla quale scendeva un uomo. La particolare circospezione con la quale si muoveva lo sconosciuto ha attirato immediatamente l’attenzione dell’agente che ha effettuato un discreto servizio di osservazione, che ben presto ha dato riscontro all’intuizione che l’uomo potesse essere in procinto di compiere un illecito.

Ed infatti il malintenzionato è stato dapprima notato introdursi all’interno di un’abitazione e, poco dopo, uscire con alcuni oggetti immediatamente riposti all’interno dell’autovettura. Il veicolo, subito dopo, è ripartito e si è allontanato a velocità sostenuta, inducendo il poliziotto a seguirlo e a richiedere l’ausilio dei colleghi in servizio presso la Squadra Mobile.

Nel corso della fuga, l’auto è stata notata anche da un agente della Polizia locale, che, pur non essendo a conoscenza dei fatti accaduti, ha tentato di intimare l’alt al conducente, senza tuttavia riuscire a interromperne la marcia.

La fuga si è conclusa poco dopo, consentendo di procedere al controllo del veicolo. All’interno dell’auto sono stati rinvenuti diversi oggetti atti allo scasso, oltre a vari monili in argento, uno stereo con giradischi e un portagioie.

I successivi accertamenti hanno consentito di individuare il proprietario dell’immobile interessato dal furto, il quale ha riconosciuto come propri lo stereo e il portagioie rinvenuti all’interno dell’auto del topo di appartamento.

Alla luce degli elementi raccolti, i due uomini di 58 e 38 anni sono pertanto stati arrestati in flagranza di reato e, su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, accompagnati presso le rispettive abitazioni, dove resteranno agli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità giudiziaria.