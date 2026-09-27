Bimbo di sei anni a scuola con un coltello nello zaino: “Mi serviva per tagliare la frutta’

Un oggetto di cristallo prestato ad un compagno che non gli sarebbe stato restituito e l’invito di un altro alunno, mentre erano a bordo dello scuolabus, a portare in classe un coltello. Sarebbe questo l’antefatto che ha portato un bambino di 6 anni che frequenta la seconda elementare in una scuola di Trepuzzi a prendere da casa un coltello da cucina di 13 centimetri e nasconderlo nello zaino.

Una volta scoperto da un’insegnante, il piccolo avrebbe riferito che il coltello serviva per tagliare la frutta. Al momento l’accaduto sembrerebbe da ricondurre ad un gesto con finalità meramente dimostrative. Lunedì l’alunno, insieme ai genitori, sarà ascoltato da uno psicologo.