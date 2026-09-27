Eccellenze gastronomiche salentine: Patata zuccherina, il tubero venuto da lontano con il cuore salentino

La patata zuccherina (a Calimera e nei comuni della Grecìa Salentina chiamata comunemente patana zuccherina) è una patata dolce dalla buccia rossastra o violacea e la polpa chiara o dorata, incredibilmente dolce e cremosa. Arrivata dalle Americhe, ha trovato nei terreni sabbiosi e rossi del Salento, in particolare nella fascia costiera tra Frigole, Lecce e i comuni ellenofoni, un microclima perfetto che ne esalta la zuccherinità.

Per decenni è stata la “merenda dei poveri” e il conforto d’inverno per le famiglie contadine. Veniva cotta sotto la cenere calda dei camini (sutta la cinedda) dopo aver preparato il pane, oppure arrostita sulle fornacelle all’aperto. Si racconta che nei paesi salentini il profumo della patata zuccherina arrostita per strada fosse il segnale inequivocabile che l’autunno era arrivato. La sua ironia sta tutta nel nome: si chiama patata, ma con la patata comune non c’entra nulla (appartiene a un’altra famiglia botanica, le Convolvulaceae) e si comporta a tutti gli effetti come un dessert mascherato da ortaggio!

Si gusta semplicemente arrostita al forno con tutta la buccia (che diventa morbida e caramellata) oppure fritta a bastoncini per un contrasto dolce-salato irresistibile.