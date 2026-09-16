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Giornata nazionale SLA, la Puglia che non aspetta: ora la cura può arrivare più vicino

Il 18 settembre a Conversano il confronto con Regione Puglia sull’Agenda 2026-2030 per le malattie neuromuscolari. Quattro giorni dopo l’audizione in III Commissione, AISLA mette a disposizione “Ovunque Vicini”: specialistica, ascolto e territorio per accompagnare le famiglie mentre il sistema regionale completa il proprio percorso

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