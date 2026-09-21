Cittadinanza onoraria a Giuseppe Serravezza, parte l’appello al Comune di Lecce

LECCE – Una cittadinanza onoraria per Giuseppe Serravezza, medico oncologo e per lungo tempo presidente della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Casarano-Lecce, protagonista da circa quarant’anni delle battaglie per la prevenzione, la tutela della salute e la difesa della sanità pubblica nel Salento. È la proposta indirizzata al sindaco di Lecce, al presidente del Consiglio comunale e ai presidenti di tutti i gruppi consiliari, con la richiesta di avviare l’iter previsto dallo Statuto per il conferimento dell’onorificenza.

Nel documento si ricorda il lavoro svolto da Serravezza nella costruzione della rete degli ambulatori oncologici della Lilt, arrivata a contare 37 presidi nella provincia di Lecce, nei quali vengono assistite gratuitamente decine di migliaia di persone. Al centro della sua attività non soltanto la cura, ma soprattutto la prevenzione primaria, attraverso la promozione di corretti stili di vita e lo studio delle possibili cause ambientali dei tumori. Tra le iniziative citate figurano l’indagine Geneo sulla qualità di acqua, aria e suolo, il convegno annuale “Ambiente e salute”, la rivista “Prevenire è vivere”, l’attività nelle scuole e il progetto del Centro Ilma di Gallipoli, nato con l’obiettivo di unire prevenzione, assistenza oncologica e ricerca sulle cause delle neoplasie.

I promotori sottolineano inoltre l’impegno di Serravezza nelle mobilitazioni di associazioni e gruppi del territorio e nella nascita della Rete del Volontariato salentino, evidenziando una concezione della medicina strettamente legata alla solidarietà sociale, alla ricerca e alla centralità del servizio sanitario pubblico. Per questo, spiegano, la cittadinanza onoraria avrebbe un valore che andrebbe oltre la figura del medico, rappresentando anche un riconoscimento alla comunità della Lilt, al volontariato e a quanti si battono per una sanità pubblica, sociale e inclusiva.

A firmare la proposta sono Carlo A. Augieri, docente onorario dell’Università del Salento; Maurizio Buccarella, senatore; Marco Caldiroli, presidente di Medicina Democratica di Roma; Giorgio Costa, senatore; Giorgio De Giuseppe, senatore; Luigi De Luca, direttore del Polo Bibliomuseale pugliese; Lino De Matteis, giornalista; Marcello Favale, giornalista; Mario Fiorella, magistrato; Antonio Greco, già sindaco di Veglie; Alberto Maritati, senatore; Antonio Maruccia, magistrato; Valeria Mignone, magistrato; Vincenzo Monittola, criminologo; Giovanni Pellegrino, senatore e già presidente della Provincia; Prisco Piscitelli, vicepresidente della Società Italiana di Medicina Ambientale di Roma; Maurizio Portaluri, primario del “Giovanni XXIII” di Bergamo; suor Celeste per il Monastero delle Clarisse di Lecce; Antonio Quarta, imprenditore del caffè; la pianista Beatrice Rana; Roberto Romizi, presidente, e Sergio Mangia per ISDE Medici per l’Ambiente di Roma; l’arcivescovo Michele Seccia; Giovanni Seclì del Forum Ambiente e Salute di Lecce; lo scultore Salvatore Spedicato, già direttore dell’Accademia di Belle Arti di Lecce; il regista Edoardo Winspeare.

L’appello, datato 10 settembre 2026, viene definito dai promotori apartitico e, proprio per sottolinearne il carattere civico, esclude il coinvolgimento di persone che esercitano attualmente cariche pubbliche. Gli ex senatori che hanno aderito, viene precisato, rappresentano differenti culture politiche, parlamentari e sociali. Ora la proposta passa idealmente a Palazzo Carafa, dove si chiede di trasformare il riconoscimento pubblico dell’attività di Serravezza in un atto formale della città di Lecce.