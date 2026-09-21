Darsena di San Cataldo, solo 30 barche su 135 posti: il gestore è in perdita e chiede più tempo prima del grande cantiere

LECCE – Solo 30 barche su 135 posti disponibili. È questo il dato che fotografa meglio le difficoltà della nuova gestione della darsena di San Cataldo e che spiega perché Soluzioni Marittime Srl chieda ora più tempo al Comune per provare a recuperare una stagione partita troppo tardi e chiusa, almeno sul piano economico, in rosso. “Siamo andati in perdita, siamo andati sotto di una cifra abbastanza consistente”, ha ammesso senza giri di parole l’amministratore unico Claudio Cucci, intervenuto in Commissione Controllo XI.

La società ha preso in consegna la darsena soltanto il 5 agosto, quando gran parte dei diportisti aveva già sistemato altrove le proprie imbarcazioni. “Abbiamo preso la concessione il 5 agosto e molti diportisti ci avevano chiamato per la propria barca: a tutti abbiamo dovuto dire di aspettare che si concludesse l’iter burocratico. Molti però si erano già organizzati, perché non potevano aspettare ad agosto di mettere a mare la propria barca. Quindi da noi sono rimaste 30 barche”.

Numeri troppo bassi per sostenere una gestione economicamente equilibrata. Da qui la richiesta di andare oltre il 31 ottobre, data indicata nella determina comunale come termine dell’attuale affidamento. “La speranza è che adesso si possa continuare a lavorare oltre il 31 ottobre, perché chiudere quel giorno significherebbe aver fatto un buco nell’acqua e chiudere in perdita. Al momento speriamo di ottenere una proroga al 31 dicembre o a marzo”.

Cucci ha spiegato anche perché, secondo la società, sarebbe opportuno non accelerare troppo sull’apertura del futuro cantiere. “Anche se dovessero appaltare questi lavori per 5 milioni non sarebbe indicato partire subito. Converrebbe lasciare terminare la stagione e poi ripartire l’anno prossimo al 30 settembre. La ditta che vince la gara d’appalto può poi dover affrontare il ricorso con la seconda arrivata, come spesso succede, facendo passare dell’altro tempo. Meglio partire dopo e consentirci di recuperare la perdita subita”.

Il punto è proprio questo: la società chiede tempo per provare a rientrare almeno in parte dalle perdite, ma sa che davanti c’è un intervento strutturale pesante, destinato inevitabilmente a interrompere l’attività appena avviata. I lavori finanziati per 5,1 milioni di euro dovranno infatti trasformare la darsena in area di cantiere e potrebbero comportare una chiusura lunga. “La situazione non è delle migliori, la stagione non è andata bene e ci potrebbe essere una chiusura per circa un anno e mezzo per i lavori”, ha osservato il capogruppo di LecceDomani, Christian Gnoni.

La gestione affidata a Soluzioni Marittime Srl, con sede a Ugento, è stata al centro della nuova seduta della Commissione Controllo XI, convocata dal presidente Antonio Rotundo. A Claudio Cucci fa capo anche l’impresa “Onda Marina di Cucci Claudio”, che si è occupata dei lavori di dragaggio e della gestione dei sedimenti della darsena. La gestione potrà essere prorogata fino a quando non saranno terminate le procedure d’appalto e l’area non diventerà effettivamente un cantiere.

Sul fronte operativo, però, la società rivendica di aver mantenuto il porticciolo fruibile e di essere intervenuta ogni volta che si sono presentati problemi. “La fruibilità l’abbiamo mantenuta: quando ci sono stati impedimenti siamo intervenuti subito, il Comune ci ha dato velocemente l’autorizzazione e attualmente non ci sono impedimenti. Lo scivolo funziona bene ed è tutto libero lo specchio d’acqua”.

Anche Rotundo ha riconosciuto questo risultato. “La promessa di un’agibilità permanente è stata mantenuta: la darsena è rimasta aperta e non ci sono stati accumuli di alghe, perché la società l’ha resa fruibile con i propri mezzi quando il canale si è intasato”. Ma il presidente della Commissione ha anche sottolineato il limite più evidente della stagione: “Però dobbiamo prendere atto che pur avendo assicurato il funzionamento, il numero delle barche è troppo basso: sono 30 su 135 posti disponibili”.

Rotundo ha poi ricordato che “attualmente la determina concede il servizio fino al 31 ottobre” e che il finanziamento da 5,1 milioni arriva dal CIS, il Contratto istituzionale di sviluppo. “Non sono fondi di derivazione europea eppure anche quelli hanno delle scadenze e l’amministrazione vuole terminare i lavori entro i termini previsti. Quindi l’amministrazione comunale dovrà fare delle valutazioni”.

Sul tavolo resta dunque la possibilità di una proroga tecnica della gestione. “Io comprendo i problemi della società e una cosa è la proroga finché non diviene area di cantiere: questo è ragionevole fino a quando le procedure di appalto non sono terminate. Altre considerazioni non spetta a questa Commissione farle, anche se prendiamo atto delle considerazioni rese dal presidente Cucci”. Secondo le indiscrezioni che circolano, la società vorrebbe anche che fosse rivisto il canone da corrispondere al Comune, proprio alla luce della gestione fortemente penalizzata dall’avvio tardivo. Ma il nodo non è semplice: intervenire sulle condizioni economiche fissate in gara potrebbe creare problemi sul piano amministrativo e legale e potrebbe rendere necessario un nuovo bando aperto a tutti.

La darsena, insomma, ha superato la prova della fruibilità ma non quella dei conti. Il porticciolo è rimasto aperto, lo specchio d’acqua è stato mantenuto libero e lo scivolo ha continuato a funzionare, ma con appena 30 barche su 135 posti disponibili i ricavi non sono bastati. Ora Soluzioni Marittime prova a guadagnare qualche mese prima che il grande cantiere cambi nuovamente scenario: prima recuperare almeno una parte delle perdite, poi lasciare spazio ai lavori che, per durata e complessità, rischiano di sospendere a lungo un’attività appena rimessa in moto.