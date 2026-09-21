Cestini dei rifiuti a Lecce, Siculella (MIND): “Dibattito surreale. L’inciviltà non si contrasta togliendo servizi ma educando i cittadini e colpendo i criminali”

“Siamo al paradosso, invece di contrastare criminalità ed inciviltà, qualcuno pensa male di risolvere il problema dei rifiuti per strada eliminando i cestini pubblici”. Alberto Siculella, Presidente di MIND Menti Indipendenti, apre così una nota attaccando la scelta del Comune di rimuovere i cestini come forma di contrasto all’abbandono urbano dei rifiuti. “Come MIND Menti Indipendenti abbiamo da sempre sostenuto, ed inserito nel nostro programma, che i servizi vanno migliorati, non eliminati. Sostituendo i cestini generici con cestini differenziati, inserendo i cestini per deiezioni degli animali” sostiene Siculella.

“Dell’emergenza rifiuti ne parliamo da anni, e l’abbandono continua anche lontano dai cestini. È una vera e propria emergenza che non può essere più definita inciviltà, ma criminalità. Anche in questo caso, da anni, sosteniamo che vada realizzata una banca dati – come già accaduto in svariate città – per incrociare le informazioni di utenze e catasto e stanare abusivismi, evasori TARI e seconde case non dichiarate” afferma il Presidente di MIND.

”Se non si vuole affrontare seriamente il problema” conclude Siculella “almeno non se ne crei un altro, sottraendo un servizio ai cittadini per bene che pagano le tasse e vorrebbero poter contare su micro isole ecologiche diffuse”.