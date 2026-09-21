Lecce, vandalizzato il semaforo per le persone con disabilità. Poli Bortone: “Un gesto grave che colpisce tutta la comunità”

LECCE – Un impianto appena installato per rendere più sicuro e accessibile l’attraversamento pedonale delle persone con disabilità, danneggiato nel giro di appena 48 ore. L’ennesimo episodio di vandalismo in città provoca la dura reazione del sindaco Adriana Poli Bortone, che condanna il gesto e allarga la riflessione agli altri episodi registrati negli ultimi tempi, chiedendosi se dietro la loro frequenza possa esserci qualcosa di più del semplice teppismo. Ieri era intervento l’assessore Capoccia per esprimere sdegno. Il primo cittadino richiama anche il valore dell’educazione civica, partendo dall’incontro avuto con gli studenti della scuola Scipione Ammirato, e sottolinea la necessità di individuare i responsabili di azioni che producono danni economici alla collettività e, in questo caso, colpiscono direttamente le persone più fragili.

“È difficile non provare indignazione davanti a un gesto come quello compiuto ai danni del nuovo impianto semaforico destinato a facilitare l’attraversamento pedonale delle persone con disabilità, danneggiato ad appena 48 ore dalla sua installazione.

Non siamo soltanto di fronte al danneggiamento di una struttura pubblica. In questo caso è stato colpito uno strumento pensato per rendere la città più accessibile e per tutelare persone che hanno maggiori difficoltà nella vita quotidiana. È un atto che, per questo, assume un significato ancora più grave e che condanno con assoluta fermezza.

Purtroppo non si tratta di un episodio isolato. Negli ultimi tempi abbiamo assistito a diversi atti di vandalismo ai danni di beni e iniziative pubbliche, spesso verificatisi a brevissima distanza dalla realizzazione o dall’installazione di interventi promossi dall’Amministrazione. È accaduto, per esempio, con il danno provocato alla targa toponomastica che intitolava una via cittadina al giovane Sergio Ramelli, rimasto vittima di un’aggressione negli anni Settanta. E c’è, poi, la distruzione di una panchina in piazza Indipendenza, a Santa Rosa, dedicata alla memoria di Norma Cossetto, con cui si volevano ricordare tutte le vittime delle Foibe.

Simili episodi potrebbero indurre a pensare ad un vandalismo organizzato. Considerata la loro ripetizione e, in alcuni casi, la loro particolare tempistica, circostanze che non possono essere ignorate. È semplice teppismo o vandalismo? Si intende colpire deliberatamente iniziative dell’Amministrazione? Domande cui solo indagini, e non supposizioni, potrebbero dare una risposta. Quali le ragioni di tanto vandalismo?

E un fenomeno che non può essere affrontato esclusivamente attraverso la repressione. E ne sono ancor più convinta proprio dopo che, questa mattina, ho incontrato gli studenti della scuola Scipione Ammirato in occasione della riapertura dell’anno scolastico: ho trovato ragazzi capaci di proporre idee, soluzioni e iniziative per prendersi cura della propria città. Mi hanno colpito il loro entusiasmo, la loro attenzione, l’amore per la città e, soprattutto, il senso di responsabilità nei confronti del bene comune.

È una considerazione che dovrebbe farci riflettere. Spesso guardiamo alle nuove generazioni come a quelle che devono ancora imparare il rispetto delle regole e degli spazi condivisi. Quello che ho visto in quella scuola mi ha mostrato invece ragazzi che hanno già maturato una consapevolezza importante. E allora viene da chiedersi se, qualche volta, non sia proprio agli adulti che dobbiamo ricordare il valore del rispetto per ciò che appartiene a tutti. Viene da chiedersi se non siano proprio gli adulti a dover riflettere sulle proprie responsabilità, anche sugli effetti dei loro messaggi, spesso intrisi di acredine, lanciati strumentalmente sui social o in contesti pubblici.

Per questo dobbiamo continuare a investire nella prevenzione e nell’educazione civica, a partire dalle scuole e dalla collaborazione con le famiglie, offrendo ai nostri ragazzi gli strumenti per comprendere che il patrimonio e gli spazi pubblici non sono qualcosa di estraneo, ma appartengono a ciascuno di noi.

Contemporaneamente, però, dobbiamo fare tutto ciò che è possibile per individuare i responsabili di questi episodi. Gli atti vandalici non sono bravate: hanno un costo per la collettività, sottraggono risorse che potrebbero essere destinate ad altri interventi e, come dimostra quest’ultimo caso, possono colpire direttamente le persone più fragili.

Lecce non merita questo. Il bene pubblico è un bene di tutti e rispettarlo significa rispettare la propria comunità. Per questo continueremo a lavorare affinché la città sia sempre più bella, accessibile e vivibile, ma anche perché chi danneggia ciò che appartiene a tutti possa essere individuato e chiamato a risponderne”.