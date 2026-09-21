Bertacchi: scontro sull’audio di una videocamera: per i consulenti della famiglia ci fu un litigio prima della morte della 26enne

RUFFANO (Lecce) – Nuovi sviluppi nell’ambito del secondo filone d’indagine sulla morte di Roberta Bertacchi, la giovane 26enne originaria di Ruffano, trovata morta nel balcone della sua abitazione in affitto alla periferia di Casarano il 6 gennaio 2024 con una sciarpa legata al collo. Nel registro degli indagati compare l’ex fidanzato con l’accusa di istigazione al suicidio: Davide Falcone il 36enne di Casarano, già finito sotto processo per maltrattamenti in famiglia. al centro del nuovo scontro tra i consulenti nominati nell’udienza di oggi, davanti al giudice Francesco Valente, è finito l’audio di bassa qualità, anzi pessimo sbobinato dal consulente del tribunale, Roberto Lazzari, di una videocamera di sorveglianza in cui Roberta Bertacchi, alle 3.35 della notte, poche ore prima del suo decesso, avrebbe urlato “vattene” al suo fidanzato.

Sulla scorta di una consulenza di parte e sollecitata dalla famiglia della ragazza, assistita dagli avvocati Luciano De Francesco e Silvia Romano, la telecamera avrebbe raccolto uno sfogo di Roberta all’indirizzo del fidanzato ben oltre l’orario in cui l’uomo aveva riferito di aver abbandonato l’abitazione. Un passaggio dirimente per comprendere se Roberta fosse da sola nell’appartamento o in compagnia di qualcuno nelle ore che hanno preceduto la sua morte.

Oggi in udienza il perito Lazzari ha illustrato le sue conclusioni. Sul punto i consulenti di parte (per la famiglia l’ingegnera Luigina Quarta insieme all’ingegnere Nicolas Cagnazzo e al fonico Marco Perno) hanno rilevato diversi punti critici. Pertanto il giudice, anche dall’ascolto in aula di alcuni file audio ha ritenuto necessario disporre un rinvio di 30 giorni per consentire ai rispettivi tecnici di elaborare le osservazioni oggi emerse in aula. Nella consulenza di parte, però, l’audio sarebbe stato ripulito ed effettivamente nel segmento temporale tra le 3.35 e le 3.40 è stato possibile appurare una voce maschile e una femminile.

L’ascolto tecnco successivo al filtraggio ha fatto emergere 42 punti di una discussione animata fra un uomo e una donna: di questi 42 punti, 21 avrebbero consentito un’opportuna trascrizione, facendo emergere 12 porzioni vocali pronunciate da una donna e 9 da un uomo.

Voce maschile: “Non voglio più”

Voce femminile: “Tanto sei un m…..e”

Voce femminile: “Lasciami stare”

Voce maschile: “Tiralo”

Voce maschile: “Sei a casa di Falco”

Voce femminile: “Quella è casa mia” frase secondo i consulenti espressa con tono sprezzante, di sfida.

Voce maschile: “T…a”

Voce femminile: “vai a fare in c…”

Falcone è difeso dagli avvocati Giorgio Caroli e Mariangela Calò