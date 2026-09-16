Yucche tagliate in via Po, il giallo e le polemiche sui controlli. Poli: “Rigore”. Pasquino: “Punizione esemplare”

LECCE – Un ordine di servizio che prevedeva soltanto la rimozione delle foglie secche, 14 yucche invece tagliate, un mezzo chiamato per caricare e portare via il materiale e una serie di passaggi sui quali la Commissione Controllo XII, che si è riunita in mattinata, vuole fare piena luce. Il caso di via Po, nel rione Santa Rosa di Lecce, esploso dopo l’intervento del 12 agosto di un dipendente della Lupiae Servizi, approda a Palazzo Carafa e lascia aperto soprattutto un interrogativo: può davvero un solo lavoratore aver organizzato ed eseguito un’operazione di quelle dimensioni senza che nessuno se ne accorgesse? A rendere ancora più delicata la vicenda ci sono le segnalazioni di alcuni residenti sulla scomparsa dei gattini della colonia felina che trovavano rifugio tra le alberature e del cartello che indicava la presenza degli animali.

Alla Commissione ha partecipato anche il sindaco Adriana Poli Bortone, intervenuta direttamente per ricostruire quanto le sarebbe stato riferito dal lavoratore. “L’amministrazione sta già approfondendo la vicenda con il massimo del rigore, perché non può accettare un danno di immagine di questo tipo. Ciascuno deve avere il massimo della responsabilità per i beni pubblici e per l’azienda per cui lavora”. Poi la ricostruzione dell’incontro con il dipendente: “Ho ricevuto questo lavoratore in presenza di altri testimoni e lui si è giustificato dicendo che alcuni residenti del palazzo di fronte si lamentavano e chiedevano che fossero tagliati questi alberi e che lui, di sua iniziativa, ha pensato che per il bene della città dovesse tagliarli. Il lavoratore ha affermato di aver chiamato il mezzo per portar via gli alberi, ma l’ordine di servizio era solo quello di defogliare le yucche e lui ha detto che, anche se quello era l’ordine, per il bene della città riteneva necessario tagliare gli alberi. Io sono rimasta molto perplessa”. Il primo cittadino ha aggiunto che “è arrivata anche una nota dell’amministratore condominiale, che si prende la responsabilità di quanto accaduto, sostenendo che fosse necessario tagliare le alberature per proteggere la salute dei condomini”.

Ma proprio la possibilità che tutto sia avvenuto per iniziativa di un singolo non convince buona parte della Commissione. Il presidente Antonio De Matteis vuole individuare la “falla amministrativa per evitare errori futuri”: “Non può essere stata l’iniziativa di un singolo: bisogna capire chi aveva il compito di sorvegliare”. Le domande riguardano la possibilità che un dipendente abbia potuto tagliare 14 piante, organizzare il trasporto e lo smaltimento senza che nessuno, nella società o nell’ambito dei controlli comunali, intervenisse. “Il nostro compito non è puntare il dito – ha spiegato De Matteis – ma verificare, comprendere cosa non ha funzionato e individuare le criticità organizzative e nei sistemi di controllo. Se sono emerse falle, dobbiamo conoscerle e correggerle”.

Sulla stessa linea Sergio Della Giorgia, capogruppo di Lecce Città Pubblica: “È intervenuto un camion per portare via i resti degli alberi. Ci dev’essere stato un ordine di servizio, è tutto un iter amministrativo prima di arrivare al taglio. Non penso che un operatore abbia potuto agire solo, senza sentirsi con i suoi superiori. Non erano semplici arbusti, ma piante che avevano raggiunto l’altezza degli alberi”. Della Giorgia chiede quindi “massima trasparenza” per ricostruire tutti i passaggi ed evitare che un episodio simile possa ripetersi.

Il presidente di Lupiae Servizi, Luca Pasquino, ha ricostruito invece le iniziative adottate dalla società: “Ho avuto notizia dell’accaduto il 12 agosto e mi sono immediatamente attivato. Il presunto autore materiale dello scempio è stato immediatamente convocato. Il sindacato ha chiesto di posticipare l’incontro a settembre e così è stato. Ho nel frattempo attivato tutte le procedure, chiedendo una relazione dettagliata sull’accaduto per approfondire cosa ci sia dietro e dove sia finito il materiale, che deve essere conferito in discarica”. Pasquino ha chiarito che un intervento di abbattimento avrebbe richiesto ben altri passaggi: “Ci sarebbe voluto il parere dell’agronomo e anche l’avviso al presidente. Non tralasceremo nessun aspetto: quello che è accaduto è avvenuto a nostra insaputa”. E al termine della Commissione ha precisato ulteriormente: “La Lupiae agisce solo su ordine di servizio dell’ufficio Ambiente e nel caso delle yucche dovevano essere eliminate soltanto le foglie secche. La Lupiae e il Comune sono parti lese: adotteremo provvedimenti esemplari, che agiranno come deterrente, affinché questi episodi non si verifichino più”.

Durissimo il consigliere Giovanni Occhineri, che definisce la vicenda “nemmeno un film thriller” e concentra l’attenzione proprio sulla ricostruzione fornita dal dipendente. “Faccio sinceramente fatica a pensare che un lavoratore possa decidere di agire in questo modo, assumendosi un rischio così grande per se stesso, senza avere ricevuto indicazioni da qualcuno”. Il consigliere ricorda anche la lettera dell’amministratore condominiale che avrebbe dichiarato di aver chiesto il taglio: “Stiamo dando l’idea di una città dove qualcuno, un operaio, un cittadino, chiunque sia, si sveglia e decide che cosa ne sarà di una parte della città, addirittura di 14 alberi che erano lì a caratterizzare un territorio da decine di anni”. Per Occhineri “è ovvio che l’operaio non può aver agito in totale autonomia, da solo, perché il taglio dei tronchi, quello dei rami, la raccolta del materiale di risulta e il suo trasporto presso una discarica autorizzata non sono operazioni che possono essere realizzate da una sola persona”. Da qui la richiesta di una “massima trasparenza” e di intervenire su “una catena di comando che non ha funzionato e che deve essere non semplicemente rivista, ma rivoluzionata”.

“Qualcuno ha detto: vai che bisogna tagliare”, è invece la riflessione del capogruppo di LecceDomani Christian Gnoni, secondo il quale bisogna verificare se le responsabilità siano da ripartire tra più persone. Anche perché, osserva la minoranza, i vertici della società avrebbero dovuto sapere dove il lavoratore fosse impegnato e quale attività dovesse svolgere.

Più prudente il consigliere di Forza Italia Paolo Cairo, che ha invitato a non anticipare conclusioni e a rispettare i tempi dell’accertamento interno: bisogna attendere la conclusione dell’iter disciplinare prima di attribuire definitivamente le responsabilità.

“Non vogliamo crocifiggere una persona, ma vogliamo capire cosa non ha funzionato nella governance”, ha sottolineato Antonio Rotundo del Pd, ponendo un altro elemento sul tavolo: “Se un dipendente può chiamare un camion per portare via tanta legna, allora mi preoccupo. Si è intervenuti il 12 agosto, ma alcune foto sono state scattate il 5”.

Il procedimento disciplinare dovrà ora stabilire le responsabilità individuali, ma per la Commissione il caso non può esaurirsi con l’individuazione di chi materialmente impugnò gli attrezzi il 12 agosto. Restano da ricostruire il percorso del mezzo utilizzato per il trasporto, la destinazione del materiale, i controlli effettuati e soprattutto come un ordine di servizio per la semplice eliminazione delle foglie secche possa essersi trasformato nel taglio di 14 yucche. È su questa distanza, tra ciò che era stato disposto e ciò che è realmente accaduto in via Po, che Palazzo Carafa dovrà adesso trovare le risposte.