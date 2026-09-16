Inchiesta morte dj Ivan Ciullo, due consulenti condannati per diffamazione nei confronti di un collega

SALENTO – Due consulenti condannati per calunnia nei confronti di un collega (il consulente Claudio Leone) in un procedimento parallelo all’inchiesta sulla morte del dj salentino, Ivan Ciullo. Si tratta dei periti nominati dalla famiglia del giovane trovato morto nelle campagne di Acquarica del Capo, entrambi condannati a tre anni di reclusione.

La sentenza, emessa dalla giudice Laura Orlando, prevede anche per i due imputati -Roberto Lazzari e Alessandro Congedo – assistiti dagli avvocati Paola Maci e Nadia Martina, l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni per i due imputati.

Il consulente, vittima di calunnia, si era costituito parte civile con l’avvocato Luigi Covella e verrà risarcito in separata sede. Nel frattempo è stata disposta una provvisionale di 10mila euro. Secondo l’accusa, i due consulenti – nel marzo del 2021 – avrebbero redatto un elaborato poi depositato negli uffici della procura contenente accuse di falsità e omissioni asseritamente addebitabili all’attività svolta dal consulente nominato dagli inquirenti, in particolare sostenendo che “avrebbe volutamente omesso ovvero non analizzato determinati dati, pure a sua disposizione, pur sapendo della sua innocenza”.

Il deposito delle motivazioni è atteso nei prossimi 90 giorni.

I genitori di Ivan, Rita Bortone e Sergio Martella, e la sorella Daniela, hanno presentato una diffida al ministero della Giustizia, per presunte gravi omissioni nelle indagini sulla morte del dj e hanno chiesto un maxi risarcimento