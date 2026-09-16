Domani sarà ritirata la plastica: riunione dell’Aro Lecce 2, ma l’emergenza non è superata

MELENDUGNO – L’emergenza continua, ma la raccolta per questa settimana si sblocca. Si è appena conclusa l’Assemblea straordinaria dei dieci sindaci di Aro Lecce 2.

Domani la plastica sarà ritirata a Calimera, Caprarica di Lecce, Castri di Lecce, Cavallino, Lizzanello, Melendugno, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama e Vernole. Ma i Comuni chiedono di risolvere il problema in modo strutturale.

Dopo una lunga e articolata Assemblea straordinaria dell’ARO LE 2, con interlocuzioni intervenute con la Regione e gli impianti di conferimento, i Sindaci hanno ottenuto che domani la plastica sarà regolarmente raccolta.

Tuttavia il problema strutturale non è risolto. Le difficoltà di ritiro della plastica potranno infatti ripresentarsi. I Comuni hanno chiesto aiuto e segnalato da tempo le criticità, ma vengono lasciati soli a gestire un’emergenza che rischia di trasformarsi in rilevanti problematiche anche ambientali sul territorio.

Si chiede agli organi istituzionali competenti di assumere ogni urgente iniziativa atta a scongiurare il pericolo sopra rappresentato. Si chiede altresì agli enti ed organismi preposti alla gestione del ciclo dei rifiuti di essere ascoltati e di assumere ogni iniziativa urgente affinché si possa giungere alla migliore soluzione strutturale della problematica legata al ritiro e valorizzazione della plastica.

I Comuni si riservano inoltre di intraprendere ogni azione, anche legale, necessaria a tutela dei cittadini e del territorio e dell’immagine degli enti facenti parte dell’Ambito.

“In ogni caso tutti i comuni dell’ARO LE 2 si stanno prodigando, proprio considerata la mancanza di risposte da parte dei soggetti preposti e ampiamente interessati, per individuare siti alternativi e disponibili a ricevere i notevoli quantitativi già accumulatisi – spiega il presidente Aro Le 2, Maurizio Cisternino –

I Comuni non possono essere lasciati soli. Servono risposte e interventi immediati”.