Carabinieri, Colonnello Andrea Siazzu: nuovi comandanti nel Salento

Presso la caserma di via Lupiae, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce, si è tenuta oggi la presentazione ufficiale di sei nuovi Comandanti insediatisi all’inizio di questo mese. A presentarli e a tracciare le linee strategiche per la sicurezza del territorio salentino è stato il Comandante Provinciale, Colonnello Andrea Siazzu.
Gli avvicendamenti segnano un momento di continuità e rinnovamento per l’Arma sul territorio: Ufficiali di consolidata esperienza, giovani Comandanti formati nelle più prestigiose scuole militari italiane e professionisti con competenze specialistiche mettono oggi il proprio patrimonio professionale al servizio delle comunità salentine.
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