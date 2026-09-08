Una bomba ecologica a ridosso di un’officina abusiva: peneumatici e bombole di gas. Scatta il sequestro

CAVALLINO (Lecce) – Un’officina abusiva trasformata in una bomba ecologica: nelle immediate vicinanze, infatti, erano stati accatastati rifiuti pericolosi e non che avrebbero potuto determinare un danno ambientale di proporzioni incalcolabili. Il blitz nelle scorse ore nel centro abitato di Cavallino dove si sono presentati gli agenti della polizia stradale di Lecce dopo aver raccolto una segnalazione anonima. dell’esercizio non autorizzato di attività di officina meccanica.

Una volta piombati all’interno, gli agenti hanno trovato il titolare in tenuta da meccanico (pantaloni tecnici e scarpe antinfortunistiche) mentre riparava un ciclomotore all’esterno dell’immobile: “tale attività di autoriparazione – che per dotazione di attrezzature e presenza di parti meccaniche si differenziava palesemente dalla mera manutenzione ordinaria eseguita per utilità personali – veniva esercitata in totale assenza della prescritta denuncia di inizio attività alla Camera di Commercio nonché in difetto della obbligatoria iscrizione nel registro delle imprese esercenti l’attività di riparazione.

La presenza diffusa di bulloneria e di parti meccaniche derivanti dallo smontaggio di autovetture e della percolazione degli oli, sia sulla via antistante l’ingresso dell’officina sia all’interno, rendeva evidente l’attualità e la piena operatività dell’attività di autoriparazione. Non è tutto: perché la sorpresa più inquietante è stata rappresentata da altro: rifiuti speciali, pericolosi e non sparsi sulla pavimentazione e per strada in assenza di qualsiasi protezione per l’ambiente anche nelle vicinanze con rifiuti costituiti anche da materiali e componenti relativi ai veicoli e inevidente stato di abbandono provenienti da demolizioni di auto, portiere auto, marmitte, catalizzatori penumatici fuori uso, cerchi auto, serbatoi di benzina, bombole di gas, veicoli arrugginiti.

In sintesi: una vera e propria discarica abusiva. Sotto sequestro sono finiti un banco in metallo con varia utensileria, una smerigliatrice, un avviatore pneumatico, un compressore portatile, un estrattore, un carrello porta utensili, un carrello in ferro con minuteria varia. Il titolare residente a Lizzanello, difeso dall’avvocato Giovanni Valentini, è stato denunciato per esercizio abusivo e gestione illecita di rifiuti.