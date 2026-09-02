Cambio al vertice del 61° Stormo: il colonnello Farina subentra al colonnello Liccardo

GALATINA (Lecce) – Passaggio di consegne al vertice dell’aeroporto militare di Galatina, presidio strategico della difesa e polo di eccellenza per la formazione al volo. Venerdì 4 settembre, con inizio alle ore 9:50, la sede del 61° Stormo ospiterà la cerimonia di awilendamento tra il colonnello pilota Gianfranco Liccardo, comandante uscente, e il colonnello pilota Gaetano Farina, che assumerà la guida del Reparto.

L’evento si svolgerà alla presenza del generale di squadra aerea Francesco Vestito, Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare / 3ª Regione Aerea di Bari, e vedrà la partecipazione delle principali autorità civili, religiose e militari del territorio. Schierati sul piazzale ci saranno il personale del quadro permanente della scuola di volo, la Bandiera d’Istituto, i Gonfaloni della Provincia di Lecce e dei Comuni di Lecce, Galatina e Lequile, insieme ai Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Dipendente dal Comando Scuole dell’A.M. di Bari, il 61° Stormo rappresenta il punto di riferimento internazionale per l’addestramento dei piloti militari destinati alle linee caccia, elicotteri e trasporto. L’offerta formativa della scuola si articola su tre fasi cruciali: la Fase 2 (addestramento primario per l’individuazione delle specialità), la Fase 3 (specializzazione per piloti di linea “Fighter”, che porta al conseguimento dell’Aquila Turrita) e la Fase 4 (Lead In to Fighter Training – LIFT), propedeutica all’impiego sui velivoli da combattimento di ultima generazione. La struttura ospita regolarmente non solo gli allievi dell’Aeronautica Militare italiana, ma anche i frequentatori provenienti dalle Forze Aeree dei Paesi partner e alleati.