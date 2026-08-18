Serena Dandini e Chiara Valerio mercoledì 19 agosto a Collepasso per il Salento Book Festival

COLLEPASSO (Lecce) – Domani, mercoledì 19 agosto, il Salento Book Festival fa tappe nel Palazzo Baronale di Collepasso ospitando Serena Dandini e Chiara Valerio.

Si comincia alle 21:00 con il Talk Coop Alleanza 3.0 con ANNA VERONICA DE VITO, presidente del Consiglio di Zona Lecce/Brindisi e Presidente di Area Sociale Vasta Puglia Sud di Coop Alleanza 3.0.

Alle 21:30 l’autrice, scrittrice e conduttrice romana presenta “Paura non abbiamo” (Einaudi), dialogando con la scrittrice Chiara Valerio.

Il 2 giugno 1946, l’Italia diventa una repubblica e per le donne comincia un nuovo tempo. Con il suo stile inconfondibile, impertinente ma rigoroso, Serena Dandini scrive l’avventura delle Madri costituenti che sono state protagoniste di quel momento. Un’«affettuosa genealogia» dove trovano posto anche intellettuali e artiste che le hanno precedute o che ne hanno raccolto il testimone. Donne caparbie, intrepide e schiette, diversissime per origine, carattere e appartenenza politica, ma accomunate da una convinzione ostinata: la democrazia, senza la metà femminile del mondo, è una promessa scritta a matita. Sono figure straordinarie, spesso dimenticate, che hanno combattuto e versato sangue, guidato lotte operaie, fondato giornali e movimenti politici per ottenere diritti a lungo negati. Serena Dandini le riporta alla luce in un libro appassionato che coniuga impegno civile e ironia, lungo un percorso in cui accanto alle Madri costituenti sfilano attiviste instancabili, donne di spettacolo capaci di dar voce a desideri e ribellioni, nonché giudici e parlamentari che hanno trasformato le battaglie in leggi. Tutte loro hanno contribuito a incrinare abitudini e pregiudizi degli italiani, rendendo possibile il cambiamento culturale da cui è germogliata una rivoluzione lenta, faticosa, tuttora ostacolata, ma irreversibile.