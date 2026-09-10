Il Prefetto di Lecce saluta cinque ufficiali dell’Arma in partenza per nuovi incarichi

LECCE – Cambio ai vertici e avvicendamento di comandi per l’Arma dei Carabinieri in provincia di Lecce. Il Prefetto Natalino Manno ha ricevuto in visita istituzionale il Comandante Provinciale, Colonnello Andrea Siazzu, insieme a cinque Ufficiali che si apprestano a lasciare il Salento per assumere nuovi incarichi su scala regionale e nazionale.

L’incontro in Prefettura ha tracciato il bilancio dell’attività svolta negli ultimi anni sul territorio provinciale sul fronte della sicurezza pubblica, del contrasto alla criminalità e del presidio del territorio.

Tra gli ufficiali uscenti figura il Tenente Colonnello Michele Carfora, Comandante del Reparto Operativo, che ha guidato le principali indagini di contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti nella provincia, promuovendo parallelamente le campagne contro le truffe agli anziani e la tutela delle vittime di violenza di genere. Sotto la sua direzione sono state attivate le stanze d’ascolto protetto per donne e minori (“Una stanza tutta per sé”) presso la Stazione di Lecce Santa Rosa e la Tenenza di Copertino, in collaborazione con il Soroptimist International.

Nello stesso settore strategico ha operato il Capitano Marco Senatore, Comandante del Nucleo Informativo, attivo nel monitoraggio delle dinamiche eversive, del clima sociale e nelle attività di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli enti locali e nel tessuto economico della provincia.

L’avvicendamento riguarda anche i comandi territoriali della provincia: la Compagnia di Maglie, saluta il Maggiore Francesco Antonio Zaccaria, che ha coordinato i servizi di prevenzione e controllo tra la fascia adriatica e l’entroterra, con focus sui reati predatori e la sicurezza nelle stagioni a più alta presenza turistica; la Compagnia di Gallipoli vede in partenza il Capitano Alessandro Monti, responsabile del dispositivo di ordine pubblico, contrasto allo spaccio e controllo della movida nel bacino gallipolino. Insieme a lui lascia il Salento la Tenente Emanuela D’Alò, alla guida del NORM della medesima Compagnia; per la Compagnia di Casarano si conclude l’incarico del Capitano Aldo Gargiulo, impegnato nell’attività di contrasto alla criminalità locale e nella vigilanza sul tessuto commerciale dell’area del sud Salento.

Durante il colloquio, il Prefetto Manno e il Colonnello Siazzu hanno espresso il ringraziamento alle forze uscenti per il lavoro svolto e la collaborazione istituzionale offerta alle comunità locali.