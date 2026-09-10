Le previsioni meteo di domani 11 settembre 2026

NAZIONALE
Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con piogge da sparse a isolate al Nord-Est. Nel pomeriggio residui fenomeni tra Veneto e Friuli, schiarite al Nord-Ovest. Tra la serata e la notte tempo più asciutto con nuvolosità e schiarite.
AL CENTRO
Giornata all’insegna del bel tempo, con condizioni meteo asciutte su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio, con cieli soleggiati, qualche addensamento basso al primo mattino e qualche velatura in transito. In serata e nella notte nuvolosità in aumento sul versante adriatico con anche qualche pioggia sulle coste.
AL SUD E SULLE ISOLE
Tempo asciutto al mattino con nubi sparse e maggiori spazi soleggiati su regioni ioniche e Isole Maggiori. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni o temporali sparsi specie nelle zone interne, soleggiato sulla Sardegna. In serata e nella notte tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite, salvo locali piogge sui settori tirrenici.
Temperature minime in diminuzione al Centro-Nord e sulla Sardegna e stazionarie al Sud e sulla Sicilia, massime in lieve calo al Centro-Sud ed in rialzo sul resto d’Italia.
- AttualitàIl Prefetto di Lecce saluta cinque ufficiali dell'Arma in partenza per nuovi incarichi
- AttualitàFemminicidio Lorena, a Copertino tutti in rosso per dire basta
- AttualitàTumore del pancreas: sensori "intelligenti" nei tessuti misurano la risposta alla chemioterapia
- AttualitàOltre 12mila ettari in fumo nell'estate pugliese: il bilancio di Coldiretti
- AttualitàVenerdì 25 settembre anteprima a ingresso gratuito della 57^ Stagione Concertistica con I Solisti di SalentOpera
- AttualitàOmicidio Lorena, il commento della psicologa: "Quando l'amore diventa possesso si rischia la violenza"