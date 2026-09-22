Dalle emozioni di San Giuseppe alla Open Week: Lorisa Paja apre le porte della danza

COPERTINO (Lecce) – Una serata all’insegna della danza, della musica e delle emozioni ha celebrato San Giuseppe, regalando al pubblico uno spettacolo che ha visto protagonisti gli allievi della scuola diretta artisticamente da Lorisa Paja. Sul palco, i giovani danzatori hanno dato prova di talento, impegno e passione, accompagnati dal lavoro quotidiano di un team di docenti qualificati. Una serata speciale, vissuta tra sorrisi, applausi e momenti di forte emozione, che ha rappresentato anche un’importante occasione per valorizzare il percorso artistico degli allievi.

La direzione artistica di Lorisa Paja si avvale della collaborazione di un gruppo di insegnanti e professionisti composto da Marilena, Martina, Elisabetta Centonze, Elisa De Vita, Giovanni Andrioli, Gloria Ianne, Federica Rizzo e Alice Pischedda, figure impegnate nella formazione e nella crescita degli allievi attraverso diverse discipline della danza. Tra le novità annunciate dalla scuola c’è inoltre l’arrivo di Giuseppe Palmisano, che sarà protagonista del nuovo corso di danze caraibiche, ampliando così l’offerta formativa e le possibilità per chi desidera avvicinarsi al mondo della danza o approfondire la propria esperienza. La serata di San Giuseppe è stata anche l’occasione per ringraziare il Comitato, i docenti, i collaboratori, le famiglie e soprattutto gli allievi, veri protagonisti dello spettacolo.

Un momento di condivisione che ha confermato il valore del lavoro svolto durante l’anno e l’importanza del sostegno delle famiglie nel percorso dei ragazzi. Archiviata la serata di festa, per la scuola è già tempo di ripartire. Questa settimana ha preso il via la Open Week, un appuntamento pensato per permettere a tutti di conoscere più da vicino la scuola, i suoi insegnanti e le discipline proposte. Sarà un’occasione per entrare nell’ambiente della scuola, scoprire i diversi corsi e avvicinarsi alla danza attraverso le lezioni dei vari maestri. Una settimana dunque all’insegna della scoperta e della passione, con tutti i docenti della scuola pronti ad accogliere nuovi allievi e a condividere la propria esperienza. Dopo una serata dedicata al talento dei ragazzi, Lorisa Paja e il suo team guardano già al futuro: nuovi corsi, nuovi progetti e una Open Week per aprire le porte della scuola a chiunque voglia vivere la danza da protagonista.