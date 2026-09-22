“Architects meet in Lecce”, al via la terza edizione

LECCE – Lecce è stata scelta per il terzo anno consecutivo come casa della 15ª edizione di Architects Meet, da giovedì, 24 settembre, a sabato 26 settembre. Per tre giorni, la città si trasforma nel cuore pulsante del dibattito nazionale sul futuro dell’architettura e dell’urbanistica, dimostrando che questo laboratorio di sperimentazione urbana sta dando i suoi frutti.

<“L’over-tourism non è un destino inevitabile, ma un fallimento progettuale”, sostiene Luigi Prestinenza Puglisi, Presidente dell’AIAC – sottolinea il sindaco Adriana Poli Bortone – Queste parole risuonano con una forza lucida e ineludibile. La sua riflessione ci ricorda che le città non soccombono alla presenza dei visitatori, ma all’assenza di una visione capace di governarne la traiettoria. L’over-tourism comincia, infatti, esattamene dove finisce la capacità di progettare. Lecce sceglie di raccogliere questa sfida e di farlo per tempo, opponendo alla massificazione la profondità della sua storia e la forza della sua identità>.

In questo spirito si inserisce la terza edizione del Premio Lecce d’Architettura, un riconoscimento con cui l’amministrazione comunale di Lecce quest’anno vuole rendere omaggio a due straordinari interpreti del nostro tempo: alla memoria di Carlo Aymonino, maestro autore di visioni progettuali anche a Lecce, il quale ha saputo restituire all’architettura il suo supremo ruolo civile: quello di leggere il tessuto urbano, interpretarlo e trasformarlo in un atto di libertà e pensiero critico.

Ed a Benedetta Tagliabue, la cui ricerca non celebra mai la forma fine a se stessa, ma la relazione umana. Un’architettura viva, critica, che ritempesta lo spazio urbano di significato.

<Crediamo nel valore della progettualità condivisa – continua Poli Bortone – Per questo abbiamo voluto lanciare un’iniziativa speciale: il Taccuino del sindaco. Un libro bianco che sarà all’ingresso degli spazi espositivi e dei convegni. Invito tutti, architetti, urbanisti, studiosi, visitatori, a lasciarvi una traccia, un’idea, una suggestione su ciò che Lecce può e deve ancora progettare. La visione di ciascuno è una risorsa per il futuro di tutti>.

Architects Meet in Lecce

“WELCOME ARCHITECTURE. Abitare, ospitare, condividere”

Lecce, 24-25-26 settembre 2026

15ª edizione

Dedicata alla memoria di Susanna Nobili, la 15ª edizione di Architects Meet – dal 24 al 26 settembre 2026 – torna a trasformare Lecce in un luogo di incontro e confronto sul presente e sul futuro dell’architettura, coinvolgendo centinaia di professionisti da tutta Italia. Tre giornate di incontri, tavole rotonde, lecture, presentazioni editoriali, mostre e premiazioni che riuniranno architetti, designer, urbanisti, studiosi, imprese e istituzioni in diversi luoghi della città.

Promosso dall’Associazione Italiana di Architettura e Critica (AIAC) in collaborazione con il Comune di Lecce, il Polo Biblio-Museale di Lecce, l’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Lecce e il Castello Carlo V, Architects Meets sceglie come tema quest’anno “WELCOME ARCHITECTURE. Abitare, ospitare, condividere”, aprendo una riflessione sull’ospitalità come questione progettuale, urbana e culturale. Ospitare, infatti, significa prendersi cura non soltanto dei monumenti, ma delle case, degli spazi pubblici e dei luoghi che apriamo agli altri, rigenerandoli senza cancellarne l’identità. Significa anche trasformare una necessità contingente in un’occasione strutturale per ridisegnare la fisionomia urbana: ricucire parti di città, restituire senso agli edifici marginali e sperimentare forme dell’abitare ibride e temporanee. Nel Mediterraneo questa responsabilità investe inoltre la scala del territorio e il rapporto tra città e mare, insieme alle connessioni che li rendono accessibili e vitali. In questa prospettiva, l’ospitalità diventa uno strumento per interrogare la qualità della vita urbana, l’equilibrio tra abitanti e visitatori, l’uso delle tecnologie e la capacità del progetto di governare le trasformazioni. Agli architetti, soprattutto, spetta un ruolo decisivo: di essere interpreti culturali per trasformare l’ospitalità in un progetto di bellezza e di razionalità.

«L’over-tourism non è un destino inevitabile, ma un fallimento progettuale.» dichiara Luigi Prestinenza Puglisi, Presidente dell’AIAC. «Le città non sono sopraffatte dai turisti: sono incapaci di governarne i flussi. Quando tutti vengono concentrati negli stessi luoghi e negli stessi periodi, il problema non è il turismo ma la sua organizzazione. Occorre distribuire attrazioni, servizi e opportunità, inventando nuove geografie urbane. Progettare significa anticipare i conflitti, non subirli quando sono già esplosi. L’over-tourism comincia, insomma, dove finisce il progetto.»

La manifestazione si apre giovedì 24 settembre, alle ore 14.30, alla Biblioteca Bernardini – Convitto Palmieri. Il pomeriggio inaugura il confronto intorno ai tre verbi chiave dell’edizione – abitare, ospitare, condividere – attraverso una prima sequenza di interventi e tavole rotonde. Dopo i saluti del sindaco, Adriana Poli Bortone, si passa agli approfondimenti, al rapporto tra architettura, turismo e nuove comunità, osservato lungo una geografia che dalle Alpi arriva al Mediterraneo e il ruolo del colore nella costruzione degli spazi dell’accoglienza. La giornata prosegue con l’inaugurazione della mostra “Welcome Architecture” e, in serata, con un fuori programma dedicato al volume di Luigi Prestinenza Puglisi “La storia dell’architettura italiana 2000-2025”.

Venerdì 25 settembre il programma entra nel vivo con presentazioni editoriali e incontri dedicati alle trasformazioni economiche, professionali e tecnologiche che attraversano il settore. Le tavole rotonde affronteranno le prospettive della ZES – Zona Economica Speciale per l’hospitality, il dialogo tra Società di Ingegneria e studi di architettura – Politecnica, Open Project, Progetto CMR, Gnosis, Cooprogetti, Pininfarina, Rossiprodiassociati moderati da Giorgio Santilli – e le implicazioni etiche ed estetiche dell’intelligenza artificiale applicata al progetto. La giornata si conclude al Teatro Paisiello con la presentazione del volume “Welcome Architecture” curato da Federica Marchetti e Giulia Mura per SUPERFICIAL MATTER, il Premio Lecce Architettura 2026e la lecture di Benedetta Tagliabue alla presenza del sindaco Adriana Poli Bortone.

Sabato 26 settembre, sempre alla Biblioteca Bernardini – Convitto Palmieri, la riflessione si allarga al rapporto tra architettura, ricerca, arte e comunicazione. Accanto alle presentazioni di libri e ai contributi dei professionisti invitati, tra cui Stefano Carone e Annalisa Calastretti de Il Prisma, una tavola rotonda riunirà i direttori delle principali riviste di settore italiane – Matteo Ruta di Archetipo, Laura Andreini di Area, Livia Peraldo Matton di Elle Decor, Antonio Morlacchi di IoArch, Luigi Catenacci di professioneArchitetto – per interrogarsi sugli strumenti e sulle responsabilità del racconto dell’architettura contemporanea. Il momento culminante sarà al Teatro Paisiello con la lectio magistralis di Carlo Ratti, Premio Internazionale Architects Meet in Lecce 2026, seguita dalle premiazioni dei Premi Nazionali Architects Meet in Lecce 2026, dei Premi Lecce Architettura 2026 e del Premio Lecce Architettura alla memoria di Carlo Aymonino.