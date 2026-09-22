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CIA e Università del Salento: “Ricerca e cooperazione il futuro dell’agricoltura”

Ieri la visita di Cristiano Fini, presidente nazionale CIA, al Laboratorio Urban Farming dell'Ateneo Dalla ricerca scientifica le risposte su resilienza, sostenibilità e sviluppo del comparto primario

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