4 settembre, Congedo: «Da Lecce grandissima mobilitazione. Undici pullman già completi»

Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia ha presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa al Grand Hotel Tiziano di Lecce, l’organizzazione e la mobilitazione della provincia in vista della manifestazione “Il Governo + stabile, l’Italia + forte”, in programma venerdì 4 settembre al Porto di Bari, alla presenza del Presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Alla conferenza stampa, insieme al presidente provinciale di Fratelli d’Italia, on. Saverio Congedo, hanno partecipato l’on. Antonio Gabellone, il presidente del gruppo regionale di Fratelli d’Italia Paolo Pagliaro, il consigliere regionale Dino Basile, il responsabile provinciale Enti locali del partito e sindaco di Miggiano Michele Sperti e il presidente provinciale di Gioventù Nazionale Marco Gaetani.

«Dalla provincia di Lecce registriamo una mobilitazione straordinaria – dichiara Congedo – con undici pullman già completi e tantissime altre persone che raggiungeranno Bari con mezzi propri. Una partecipazione che testimonia l’entusiasmo e il forte sostegno che, anche nel Salento, accompagnano l’azione del Governo guidato da Giorgia Meloni.

Il 4 settembre sarà una grande festa per celebrare un record che non è soltanto statistico. Il Governo Meloni diventerà infatti il più longevo della storia della Repubblica, un traguardo che assume un valore ancora maggiore perché alla stabilità si accompagnano risultati concreti.

I dati parlano chiaro e testimoniano il lavoro portato avanti dall’Esecutivo sul fronte dell’economia e dell’occupazione, della sicurezza e del contrasto all’immigrazione clandestina, fino al ritrovato protagonismo e all’autorevolezza dell’Italia sullo scenario internazionale.

In questi anni – prosegue Congedo – il Governo ha dimostrato che stabilità e concretezza possono andare di pari passo. Dopo decenni caratterizzati troppo spesso da governi fragili e maggioranze precarie, l’Italia può contare su un Esecutivo stabile, autorevole e pienamente legittimato dal voto degli italiani.

Da Lecce saremo quindi a Bari con una presenza imponente, insieme a migliaia di militanti, amministratori, dirigenti e cittadini provenienti da tutta la Puglia, per celebrare non soltanto un primato di durata, ma soprattutto i risultati e la concretezza di un Governo che lavora ogni giorno al servizio dell’Italia e della Nazione».

«Un ringraziamento particolare – conclude Congedo – va a tutti coloro che, in ogni angolo della provincia, si sono impegnati con entusiasmo e generosità, peraltro in piena estate, per rendere possibile una mobilitazione così importante. Dirigenti, amministratori, coordinatori, militanti e volontari hanno svolto un lavoro straordinario, consentendo di organizzare un afflusso davvero imponente dal Salento verso Bari. È anche grazie al loro impegno se il 4 settembre la provincia di Lecce farà sentire, forte e numerosa, la propria presenza».