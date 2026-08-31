Tettoia liberty, Rotundo chiede chiarezza sul milione destinato ai privati: “Il sindaco riferisca in Commissione”

LECCE – Non è bastato il lungo comunicato della sindaca Adriana Poli Bortone, in cui ha chiarito che le nuove lavorazioni prescritte per il restauro della Tettoia Liberty non erano previste dalla convenzione e per questo il Comune ha deciso di metterci un milione in più. L’opposizione insiste. La vicenda della tettoia liberty dell’ex mercato coperto di Lecce approderà in Commissione Controllo. A chiedere un approfondimento sugli atti amministrativi e sull’impiego del contributo pubblico da un milione di euro è il consigliere comunale del Partito Democratico Antonio Rotundo, presidente della Commissione XI, che solleva dubbi sui costi legati al recupero e alla ricollocazione della struttura nell’area dell’ex Caserma Massa. Secondo l’esponente dell’opposizione, le spiegazioni fornite finora dal sindaco Adriana Poli Bortone non avrebbero chiarito le criticità contestate, ma avrebbero fatto emergere ulteriori interrogativi di carattere amministrativo, tecnico e contabile.



Al centro della richiesta di chiarimenti c’è, in particolare, la decisione della Giunta di destinare un milione di euro a lavori che, secondo Rotundo, potrebbero essere riconducibili agli obblighi contrattuali del soggetto privato. Il consigliere annuncia quindi la convocazione della Commissione Controllo, con l’obiettivo di ascoltare il primo cittadino e approfondire ogni aspetto dell’operazione. “La ricollocazione della Tettoia Liberty nell’area dell’ex Caserma Massa, utilizzando un contributo pubblico di un milione di euro merita risposte puntuali che ad oggi non sono state date. Dall’esame degli atti sinora approvati emergono infatti fondati elementi sui quali la giunta è chiamata a fare chiarezza. Le dichiarazioni del sindaco invece di chiarire rafforzano a mio avviso contraddizioni evidente che pongono interrogativi rilevanti sotto il profilo amministrativo, tecnico e contabile. Avendo affermato che gli eventuali costi “aggiuntivi” della tettoia sono in fase di verifica, chiedo al sindaco sulla base di che cosa la giunta ha già concesso con atti deliberativi un milione ai privati? Per queste ragioni è doveroso da parte mia convocare la Commissione controllo per un confronto con il sindaco partendo proprio dalle sue affermazioni. L’obiettivo è garantire che ogni decisione venga assunta nel pieno rispetto della legge, della trasparenza amministrativa e della tutela dell’interesse pubblico”.