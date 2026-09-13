Di Francesco racconta di Esteban a fine gara. La vittoria con il Monza, una prova di carattere

­LECCE – Il Lecce passa con un 3-2 sul Monza al Via del Mare e ritrova fiducia dopo il ko di Cagliari. Una vittoria di carattere, costruita sulla capacità di reggere i duelli e sull’intensità mostrata dalla squadra. Di Francesco può sorridere, ma chiede continuità.

“Non si può giocare a calcio senza furore, il Monza vive di duelli e noi siamo stati bravi ad impattare bene sulla gara. Sono contento, ma non mi accontento, bisogna dare continuita a quello che stiamo facendo. Sono contento per i ragazzi, mi hanno dato le risposte che volevo”.

Il successo cambia anche il clima attorno alla classifica: “Sembravamo disperati prima di questa gara e oggi sorridiamo, ci vuole equilibrio. Oggi alla squadra ho chiesto ordine ed equilibrio”.

Sul piano tattico, il tecnico sottolinea la scelta del 4-3-3: “Oggi era un 4-3-3 puro, che amo tantissimo. Devo mettere i giocatori giusti nella posizione giusta”. Poi l’analisi su Ilic: “Ilic oggi ha 60-65 minuti, ma è un giocatore che hanno subito quando aprivamo a sinistra, facevano fatica ad accorciarci. Lui sa di calcio, posso utilizzarlo come voglio”.

Infine l’esordio di Esteban, classe 2006 e prodotto del vivaio giallorosso: “Ha avuto poche occasioni, a fine partita è venuto a ringraziarmi, si è guadagnato l’esordio. Stulic per me ha fatto un gran primo tempo”.

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