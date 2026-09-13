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Dal palazzetto alla piazza: le Guerriere biancorossonere pronte ad abbracciare Melendugno

Prosegue a ritmo serrato il programma di preparazione in vista del campionato di Serie A2. Dopo i primi test sul campo, il club salentino chiama a raccolta tifosi e appassionati di tutto il territorio nel cuore dei festeggiamenti del Santo Patrono San Niceta

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