Dal palazzetto alla piazza: le Guerriere biancorossonere pronte ad abbracciare Melendugno

MELENDUGNO (Lecce) – Entra nel vivo la fase di avvicinamento alla nuova stagione per la Narconon Volley Melendugno. Tra il sudore in palestra e le prime verifiche sul rettangolo di gioco, la società salentina si appresta a vivere uno dei momenti più iconici e carichi di emozione dell’intera annata: la presentazione ufficiale della squadra.

IL PERCORSO DI PREPARAZIONE E I PRIMI TEST

Dopo le prime settimane di intenso lavoro atletico e tattico sotto la guida attenta di coach Simone Giunta e del suo staff, il gruppo ha inaugurato la fase degli allenamenti congiunti. I primi test sul campo sono serviti per trasferire nel contesto gara il grande volume di lavoro svolto in palestra, saggiare i ritmi partita e affinare le intese tra i reparti.

Nel pieno di una fase caratterizzata da elevati carichi fisici, le Guerriere hanno garantito risposte di assoluto spessore: sprazzi di pallavolo fluida, una solida tenuta mentale e spiccata personalità nei momenti chiave dei match. Particolarmente positivo l’apporto delle giovanissime atlete del roster, ruotate con continuità per calarsi fin da subito nell’atmosfera di alto livello della categoria.

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE: L’ABBRACCIO DEL SALENTO IN PIAZZA PERTINI

Ma il momento più atteso per tutta la comunità è fissato per mercoledì 16 settembre, alle ore 20:30. Incastonato nella cornice dei solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Niceta, l’evento della Presentazione Ufficiale trasformerà Piazza Pertini a Melendugno nel cuore pulsante dell’orgoglio biancorossonero.

Sul palco sfileranno tutte le protagoniste del nuovo corso, alla presenza delle istituzioni locali, provinciali e regionali: la prima squadra al completo con la Capitana Giorgia Avenia e la Vicecapitana Aurora Morandini, lo staff tecnico guidato da coach Giunta, lo staff medico e sanitario, i soci, la dirigenza con il Presidente Gaetano Prisco e le giovanissime atlete del Settore Giovanile, reduci dai partecipatissimi Open Day di questi giorni. Una serata di festa, musica e condivisione pensata per spalancare le porte della nuova stagione e rafforzare il legame profondo con la propria gente.

Sarà l’occasione ideale per stare insieme prima che il campionato bussi alle porte: l’esordio in Serie A2 è fissato per il 4 ottobre, con la trasferta di Padova.

CAMPAGNA ABBONAMENTI “CON NOI!”

Nel corso della serata in Piazza Pertini sarà attivo anche lo stand informativo per la Campagna Abbonamenti “Con Noi!”. Tifosi e appassionati potranno sottoscrivere la propria tessera stagionale per sostenere le ragazze al Palasport San Giuseppe da Copertino di Lecce, usufruendo anche dei vantaggi della carta sconti legata alla rete dei partner commerciali della società.

La Narconon Volley Melendugno rivolge un caloroso invito a tutti i cittadini e a tutti gli amanti dello sport della provincia: l’appuntamento è per mercoledì 16 settembre in Piazza Pertini per battezzare insieme questa entusiasmante avventura.