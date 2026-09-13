Primo tempo da urlo, poi il Lecce soffre: 3 a 2 al Monza e prima vittoria al Via del Mare

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LECCE – Al Via del Mare il caldo torrido lascia il posto ad una tramontana che rinfresca l’aria, quasi ventiseimila gli spettatori . Dopo la brutta esperienza a Cagliari, mister Di Francesco ed i suoi affrontano il Monza di Juric. I brianzoli hanno al seguito una piccola cornice di pubblico e, viceversa, tutto lo stadio si tinge di giallorosso per i padroni di casa. Il ricordo ed il cordoglio dei tifosi e dei calciatori è di tutti gli sportivi va a Lorena Isceri, la giovane donna uccisa dal suo ex. La Curva Nord riserva uno striscione a Lorena, pieno di rabbia e dolore. I calciatori in campo sono accompagnati da ragazze con il volto segnato da una mano rossa per manifestare contro l’orrore dei femminicidi.

Lecce in campo con il 4-3-3 e sul rettangolo Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; N’Dri, Stulic, Monteiro.

Monza con il 3-4-2-1 e sulla scacchiera Thiam; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Colpani, Robinson; Varela.

Il Lecce affonda la difesa del Monza subito come fosse un coltello bollente sul burro, sugli sviluppi di un corner Ilic imbecca Coulibaly che fa 1-0, dopo tre minuti. I salentini continuano a spingere e la difesa ospite è in difficoltà: minuto dodici e lo schema è lo stesso, angolo battuto da Ilic, Tiago Gabriel incorna e fa 2-0. Il Monza si vede dalle parti di Falcone e reagisce prima con Mangas e poi con Varela, la retroguardia leccese si barrica. Minuto diciannove il Monza accorcia, Birindelli viene lasciato solo da Gallo, il suo cross viene colto da Mangas che accorcia le distanze, 2-1. Pochi secondo ed il Lecce si riversa in attacco; su rimessa laterale lunga matura una bella azione negli spazi stretti dell’area brianzola, Coulibaly si infila bene e fa il 3-1. Si rivede il Monza con un colpo di testa di Varela che insidia la porta di Falcone. Ci prova anche Colpani, il suo diagonale finisce a lato. Il Lecce continua a tenere il campo ed il direttore di gara assegna due minuti di recupero per la prima frazione.

Si riprende con un cambio nel Lecce, fuori N’Dry per Pierotti e Juric richiama Mangas per Bakoune. L’ottimo Ilic si evidenzia con i calci piazzati ed il Lecce prova a calare il poker. Minuto cinquantadue ed è Maleh a provare la conclusione con un diagonale. Timida girata in porta di Birindelli che Falcone neutralizza. Venti minuti dall’inizio del secondo tempo e doppia sostituzione nel Monza: dentro Cutrone per Robinson e Zeballo per Colpani. Di Francesco richiama Ilic che esce fra gli applausi per Ngom. Stulic, unica punta, prende qualche colpo strategico per far respirare il gruppo, ma azioni il Lecce non ne imbastisce più. Fuori Monteiro per i giallorossi e dentro Fath e opportunità al baby Esteban per Stulic. Juric richiama Varela per Forson. Il nuovo entrato Fatah si destreggia e si accentra per portarsi al tiro, alto sulla traversa di Thiam. Dentro Kaba per Maleh.A due minuti dalla fine del match Zeballos fa il 3-2 complice una papera di Falcone che non trattiene. A questo punto il Monza ci mette il cuore ed anche il portiere si riversa in attacco. Il Lecce si protegge in modo egregio e dopo quattro minuti di extra time si prende tre punti meritatissimi.

Adesso i giallorossi preparano la trasferta a San Siro contro il Milan. Complimenti a mister Di Francesco per aver saputo orchestrare i cambi e aver motivato la squadra, in particolare l’inserimento di Esteban che ha vivacizzato la fase offensiva.